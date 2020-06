🎬 Un tributo a la inmortalidad: aniversario 115 de la muerte de Máximo Gómez 2020-06-17 13:03:42 / web@radiorebelde.icrt.cu / Yaicelín Palma Tejas



Fotos de la autora.

“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido la obra de la vida”. Lo dijo el Héroe Nacional de Cuba José Martí. Entonces, no se debe hablar de muerte si del General Máximo Gómez se trata. Es su pensamiento fertilizante para las nuevas generaciones de cubanos, y su osadía un motor impulsor para librar batallas.



De nacionalidad dominicano, Gómez soñó siempre con la hermandad latinoamericana y particularmente caribeña. Es por ello que llega a Cuba en el año 1865 y conmovido por la esclavitud imperante en esta isla bajo la dominación española, decide participar en la lucha por la independencia.



Cada año, el 17 de junio, al conmemorarse un aniversario de su muerte, el pueblo cubano lo honra de manera especial con flores colocadas en la tumba donde reposan sus restos, en la Necrópolis de Cristóbal Colón, en La Habana.







A 115 años de su fallecimiento, autoridades del Partido, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) llegaron hasta el camposanto para depositar una ofrenda floral en el monumento del Generalísimo.







En la ceremonia, el miembro del Consejo de Estado y director de la Oficina del Programa Martiano, Eduardo Torres Cuevas, destacó de Gómez su conocimiento militar, su capacidad para dirigir y organizar la batalla, y su valentía, valores que lo hicieron merecedor del respeto y la admiración de sus compañeros y del enemigo.



Gómez tenía otra característica que no es muy destacada a veces cuando hablamos de él, pero hay que destacarla. Era un lector, y un lector inteligente, un lector que sabía leer para aplicar lo que aprendía



En su alocución el intelectual sintetizó las hazañas protagonizadas por el internacionalista dominicano en las guerras acaecidas en Cuba contra el yugo español. También exclamó que su legado es inmortal.



Gómez está con nosotros. Gómez estará siempre con nosotros. El General en Jefe Máximo Gómez nos ha acompañado en todas las grandes acciones y en todos los grandes momentos de nuestra Patria







El acto político militar con motivo del aniversario 115 de la muerte de Máximo Gómez fue presidido por el General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, Viceministro de las FAR; Víctor Gaute López, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefe del Departamento Ideológico; y Luis Antonio Torres Iríbar, Primer Secretario del Partido en La Habana.

Dedican ofrenda floral al General Máximo Gómez en ocasión del aniversario 115 de su fallecimiento. pic.twitter.com/6BnYH3ta09 — Yaicelín Palma Tejas (@palma_tejas) June 17, 2020