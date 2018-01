Tropa “Azul” tendrá que prescindir de importantes efectivos (+Audio)



Tropa “Azul” tendrá que prescindir de importantes efectivos. Fotos: Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato



En las últimas horas se han sumado peloteros importantes a la lista de lesionados del equipo de Industriales, de cara a enfrentar el segundo enfrentamiento del play off semi-final frente a la selección de Las Tunas.



A las ya conocidas de Víctor Víctor Mesa, Frank Montieht, José Ramón Rodríguez, Wilfredo Aroche, Oscar Valdés y Jorge Tartabull, se han sumado las de Yoandri Urgellés y Jorge Luís Barcelán.



En el caso de Barcelán sufrió una contractura muscular en el gemelo de la pierna derecha. Al respecto el médico del conjunto azul Francisco Aguilar señaló: “Lo llevamos al hospital se le realizó ultrasonido y afortunadamente no hay fractura ni desgarre y debe estar listo para jugar en el Latinoamericano”.



Urgellés por su parte se resintió una vieja lesión que lo apartó en la última parte de la etapa clasificatoria. “Se lastimó el aductor del muslo derecho, estaba en recuperación y se volvió a lastimar, también para el Latino debe estar en el terreno de juego”, expresó Aguilar.







El refuerzo camagüeyano José Ramón sufrió una parotiditis, que es una enfermedad contagiosa que puede ser aguda o crónica, localizada fundamentalmente en una o ambas glándulas parótidas, que son glándulas salivales mayores ubicadas detrás de las ramas ascendentes de la mandíbula. “Está de reposo en su casa allá en Camagüey, no sabemos cuándo se pueda incorporar”, sentenció el médico de Industriales.



En relación a los casos de Víctor Víctor y Jorge Tartabull, dijo que no hay seguridad de que puedan incorporase en esta semi-final. “Víctor sigue con la fisioterapia, mientras Tartabull tuvo que regresar a La Habana, se encuentra también padeciendo de parotiditis”, manifestó Francisco Aguilar.



A pesar de las ausencias de ocho peloteros importantes, los Industriales están obligados a ganar, de lo contrario llegarían al “Coloso del Cerro” en una situación bastante complicada, en sus aspiraciones de llegar a la gran final de la 57 Serie Nacional de Béisbol.



Escuche en audio las palabras de Francisco Aguilar, médico de la selección de Industriales.



