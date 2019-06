Trump amenaza con imponer aranceles adicionales al presidente chino

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado este lunes en una entrevista telefónica para CNBC que se impondrán aranceles adicionales contra China, que entrarán en vigor de inmediato si el presidente Xi Jinping no asiste a la cumbre del G20, que se celebrará el 28 y el 29 de junio en Osaka, Japón.



• El 6 de junio Trump advirtió a Pekín que podría imponer a las mercancías chinas aranceles adicionales por 300.000 millones de dólares de ser necesario, y agregó que tomará la decisión al respecto después de la cumbre del G20.



El mandatario estadounidense señaló que actualmente entre el 35 % y el 40 % de los productos chinos importados por su país están sujetos a las tarifas arancelarias, y en el caso de que ambos países no logren un acuerdo, Washington impondrá aranceles contra el 60 % restante.



Entrevistado por CNBC, Trump afirmó que no duda de que China llegará a un acuerdo comercial con EE.UU. "porque van a tener que cerrar un acuerdo". "El acuerdo con China va a funcionar. ¿Sabe por qué? Por los aranceles", comentó en el programa 'Squawk Box'.



"Ahora mismo China está siendo absolutamente diezmada por las compañías que están saliendo de China y se van a otros países, incluyendo el nuestro, porque no quieren pagar los aranceles", explicó.









(Russia Today)

