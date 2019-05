Trump amenaza a Cuba usando mentira de presencia militar en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Cuba con hacer total el férreo bloqueo comercial, que pesa sobre la isla desde hace más de 50 años, "si no retira sus tropas de Venezuela en apoyo a Nicolás Maduro".

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!