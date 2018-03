Trump anunciará medidas comerciales contra China

2018-03-22 10:54:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy medidas comerciales contra China destinadas a enfrentar presuntas prácticas que él considera negativas para el desarrollo de su país. Mientras, los analistas y medios de comunicación advirtieron que ese paso puede provocar diversas respuestas de la nación asiática y elevar el temor a una guerra comercial a nivel global. Según el representante comercial de Estados Unidos los planeados aranceles a las importaciones chinas apuntarán a productos de alta tecnología, pero también podrán alcanzar a una amplia gama de sectores. Trump informará las acciones que decidió tomar con base en la investigación sobre los esfuerzos chinos que distorsionan el mercado, para forzar, presionar y robar tecnología y propiedad intelectual estadounidense, señaló el vocero de la Casa Blanca. Hace tres días, el diario The Washington Post reportó que el mandatario norteamericano prepara un paquete de 60 mil millones de dólares en aranceles anuales contra 100 productos del gigante asiático. Para justificar la medida, sostuvo el periódico, Trump se referirá a ella como un castigo contra la infracción de propiedad intelectual de la que acusa a China y como una vía para crear más empleos a nivel nacional.



Decidirá hoy el Congreso peruano la suerte definitiva del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski



El Congreso del Perú decidirá hoy en plenario si acepta la renuncia presentada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, o si la rechaza y procede a destituirlo, mientras la fiscalía peruana pidió, además prohibir la salida del país de Kuczynski, publicó Telesur. El plenario en el Congreso estaba originalmente convocado para debatir y votar una moción de vacancia (destitución) contra Kuczynski, acusado de incapacidad moral por tratar de ocultar sus nexos con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht, involucrada en casos de corrupción en varios países. No obstante, el malestar que generó la aparición de videos y audios que supuestamente prueban que el Gobierno intentaba comprar votos de los congresistas precipitó la decisión de Kuczynski de renunciar la víspera, cuando la destitución se había tornado inevitable. Mientras los portavoces de la derecha, como Daniel Salaverry, o de la izquierda, como María Foronda, aparecían inclinarse por la destitución, con el argumento de que Kuczynski no fue autocrítico en el discurso de renuncia y culpó de todo lo ocurrido al Congreso. Por otro lado, el parlamentario socialista Alberto Quintanilla, consideró que esa vía además podría facilitar que la Justicia intervenga para aclarar si el presidente renunciante, que tendrá inmunidad hasta que entregue el cargo, incurrió en figuras delictivas. Técnicamente, Kuczynski, que ha vivido más de30 años de sus 79 años en Estados Unidos tiene en ese país a sus cinco hijos, podrá irse del Perú aún cuanto entregue el cargo, por eso el equipo especial anticorrupción del Ministerio Público (Fiscalía) de Perú solicitó a un juez una orden de impedimento de salida del país para el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien renunció al cargo el miércoles en medio de denuncias por presuntos casos ilícitos.



Consejo de Expertos Electorales de América Latina se reunirán con los candidatos en las próximas elecciones en Venezuela



El Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela) se reunirá con los candidatos que participarán en los comicios presidenciales en Venezuela, pautados para el próximo 20 de mayo, reportó Prensa Latina. Al respecto el presidente de ese organismo, Nicanor Moscoso declaró que tenemos en nuestra agenda reunirnos con algunos de los candidatos, y lo vamos a hacer, vamos a escuchar todas las opiniones que tenga. Los encuentros previstos antes de los comicios presidenciales forman parte del acuerdo de acompañamiento internacional firmado el pasado martes entre la Ceela y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los 20 exmagistrados, expertos en materia electoral que integran el organismo, se reunirán con los cinco aspirantes a la presidencia, y asimismo, prevén hacerlo con los postulados para los consejos legislativos estatales y regionales, precisó el presidente de la Ceela, Nicanor Moscoso. También, Moscoso reiteró que su delegación participará durante todo el proceso de auditoría de las elecciones venezolanas, tal como lo ha hecho en otros países como en El Salvador y Colombia.



Hallan 40 toneladas de armas químicas de terroristas en Siria



El Ministerio de Defensa de Rusia del hallazgo de sitios de producción de armas químicas pertenecientes a grupos terroristas en el territorio sirio liberado, y ha alertado de que los extremistas planeaban usarlas para luego acusar al Gobierno. Después de la liberación por parte del Ejército sirio de un número de asentamientos han sido descubiertas varias fábricas clandestinas de producción de armas químicas, reveló el jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica de Rusia, Ígor Kiríllov, en una rueda de prensa en Moscú. De acuerdo con Kiríllov, unas 40 toneladas de armas químicas fueron incautadas en los talleres donde los terroristas producían material bélico para usarlo en acciones provocativas para luego culpar a las tropas gubernamentales sirias del uso de armas químicas. En este mismo sentido, el militar ruso señaló que en múltiples ocasiones Damasco fue acusado de un supuesto uso de armas químicas en Guta Oriental, región situada en el este de Damasco, la capital, y lamentó que “la comunidad internacional hace caso omiso a los casos reales del uso de armas químicas por parte de los terroristas”. Damasco confirmó oficialmente su disposición de ayudar en cualquier investigación sobre los ataques químicos en Siria, pero las organizaciones internacionales se niegan a cooperar con el Gobierno sirio, por lo que básicamente se convirtieron en cómplices de las organizaciones terroristas en sus acciones ilegales.



Asesinan a otro político en Brasil



Paulino Henrique Dourado Teixeira, concejal en el brasileño ayuntamiento de Magé, fue acribillado en la región metropolitana carioca, a menos de una semana del asesinato de la activista de los derechos humanos y concejala del Partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco. Un funcionario de la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense señaló que no descartan que haya sido un crimen político. Teixeira fue candidato a concejal en 2016 por el Partido Laborista Brasileño y era suplente. Desde el inicio del año 2017, 15 políticos fueron asesinados en Brasil, lo que da como resultado promedio una víctima por mes. El último caso, que generó una gran conmoción en el país suramericano, fue el de Marielle Franco, consejal feminista de 38 años, electa en 2016 por casi 50 mil votos, que murió acribillada la semana pasada.



Gaston Browne gana elecciones generales en Antigua y Barbuda



El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, retuvo este jueves el puesto en el Parlamento por St. John's City West y fue electo para un segundo mandato. Más de 52.000 ciudadanos fueron convocados a participar en las elecciones generales para renovar al Senado y a la Cámara de Representantes. “El pueblo habló”, dijo el primer ministro y envió un mensaje a Latinoamérica pidiendo el fortalecimiento de las democracias en la región. La comisión electoral de Antigua y Barbuda informó el miércoles que, con el 40 por ciento de los votos escrutados, los resultados preliminares favorecían al Partido Laborista.



Asesinan a periodista en estado mexicano de Veracruz



Los asesinatos hacia el sector periodístico en Méjico continúan. Ahora fue el periodista Leobardo Vázquez Atzin quien fue ultimado en su domicilio ubicado en el municipio Gutiérrez Zamora, al norte del estado de Veracruz (este de México), donde la violencia se recrudece por la lucha entre cárteles narcotraficantes. Colegas de Leobardo Vázquez Atzin afirman que recibió amenazas de alcaldes y de un notario público, sin embargo se trata de una información aún no confirmada. La presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, Ana Pérez, dijo que en frente de su domicilio, lo balearon, agregó que aparentemente tenía amenazas de un notario público. También se había hablado de amenazas por parte de alcaldes pero es una información todavía muy difusa. Precisó que no se había dirigido a nosotros y no existían reportes de que había sido amenazado. Según el periódico mexicano Excelsior el reportero denunció las amenzas ante las autoridades correspondientes, pero al parecer no recibió protección. Ahora las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de Veracruz. Con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, México es catalogado por organizaciones civiles como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y Veracruz es el estado más letal con una veintena ultimados. El 2017 fue el año más violento en la historia del país norteamericano y en el caso de los periodistas, fue el más fatal en 17 años con al menos 11 asesinatos.



Temer anuncia posible candidatura a comicios presidenciales



Brasil se encuentra conmocionado por los asesinatos de la activista brasileña Marielle Franco, el pasado 14 de marzo, y ahora por el Paulino Henrique Dourado Teixeira, el mandatario interino Michel Temer anuncia su posible candidatura para ser reelecto, pese a las constantes protestas que mantienes sectores gremiales en rechazo a sus políticas. El presidente inconstitucional de Brasil asomó este miércoles su posibilidad a ser candidato a la Presidencia para los próximos comicios a celebrarse en octubre. Hasta el 15 de agosto, Temer puede oficializar su candidatura por el Movimiento Democrático Brasileño. Esta es la primera vez que Temer admite públicamente su intención de ser reelecto en la presidencia de Brasil, tras haberlo negado en reiteradas oportunidades. Al ser interrogado acerca de cuándo tomará tal decisión, Temer afirmó que “el tiempo lo dirá”, al tiempo agregó que su candidatura está siendo objeto de “conversaciones”.



(Haciendo Radio)