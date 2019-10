Trump ataca a Fox News tras publicar encuesta que evidencia apoyo al juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra la cadena de televisión Fox News por publicar una encuesta que arrojó un apoyo mayoritario a la investigación de juicio político en su contra.



En el sondeo difundido la víspera, la cadena, que suele gozar de la preferencia del jefe de E stado por darle una cobertura generalmente favorable a su administración, informó que un 51 por ciento de los norteamericanos respalda que Trump sea acusado y destituido de su cargo.



Al mismo tiempo, un cuatro por ciento se mostró a favor de la pesquisa de juicio político, pero no de removerlo como presidente, y un 40 por ciento se opuso por completo a ese proceso.



Tales cifras representan un nuevo récord de apoyo al juicio político contra Trump, luego de que en julio pasado, un sondeo similar de la cadena mostró que el 42 por ciento estaba de acuerdo con que el gobernante fuera acusado y un 45 por ciento rechazaba tal medida.

From the day I announced I was running for President, I have NEVER had a good @FoxNews Poll. Whoever their Pollster is, they suck. But @FoxNews is also much different than it used to be in the good old days. With people like Andrew Napolitano, who wanted to be a Supreme....