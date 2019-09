Trump anunciará a su ya cuarto asesor de Seguridad Nacional, Bolton despedido

Se trata del tercer asesor de Seguridad Nacional destituido por el mandatario estadounidense, que en su mensaje en la red social sostuvo que "discrepaba profundamente con muchas de sus propuestas, así como lo hacían otros miembros de la Administración". "Agradezco mucho a John su servicio", ha asegurado el presidente, que ha prometido anunciar a su sucesor la próxima semana.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....