Trump expulsará a miles de emigrantes a partir de la próxima semana

2019-06-18 06:37:20 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana iniciará la expulsión de millones de inmigrantes indocumentados, al señalar en un tuit que serán removidos tan rápido como entraron. Además, Trump arremetió contra los representantes del Partido Demócrata en el Congreso por no hacer nada, y los urgió a votar para eliminar los vacíos legales y a arreglar el otorgamiento de asilo a los inmigrantes. Este, anuncio de Trump llega horas antes del lanzamiento oficial de su campaña por la reelección presidencial, que es hoy18 de junio, y el mandatario realizará un mitin en Orlando, Florida, acompañado del vicepresidente Mike Pence. En su primera campaña presidencial, en el 2016, Trump movilizó a su base con el tema de la migración, prometiendo endurecer las políticas al respecto y su discurso estuvo lleno de calificativos hacia los migrantes, a quienes describió como criminales, y ahora, en el 2019, el mandatario usa la misma estrategia para ganar votos. Asimismo, en aquel entonces Trump no contaba con el apoyo de las encuestas, escenario que se repite en la actualidad, la semana pasada se filtraron cifras que lo ubican por detrás del exvicepresidente JoeBiden en varios estados, la reacción de Trump fue de despedir a varios encuestadores de su propia campaña, cuyos reportes calificó como falsos.

Recibirán Francia, Suiza y Bélgica a la caravana por Lula Libre en Europa



Francia, Suiza y Bélgica serán los países que visitará la Caravana Lula Libre Europa que pretende amplificar las denuncias sobre la prisión política del expresidente LuizInacio Lula da Silva, indica hoy el portal Rede Brasil Atual. Del 25 al 28 de junio la Caravana Lula Libre Europa tiene el objetivo de hacer un movimiento en Francia y países cercanos sobre lo que está sucediendo en Brasil, y hablaremos de Lula y de su persecución política, abordaremos la fragilidad de las instituciones brasileñas, afirmó la periodista María Luisa Souto Mayor, una de las organizadoras del evento, al portal brasileño. Además, la periodista señaló que desde 2013, Brasil viene siendo sacudido por una serie de eventos que nos llevó hasta la elección como presidente de Jair Bolsonaro. Entonces empezaremos a divulgar al ciudadano francés y europeo la cuestión del lawfare (guerra jurídica) en el caso Lula y de cómo el sistema de justicia brasileño no es una institución que respeta la Constitución Federal, no está funcionando de acuerdo con el Estado Democrático de Derecho, explicó la comunicadora la periodista María Luisa Souto Mayor. Al respecto, el excanciller Celso Amorim, uno de los responsables de la campaña Lula Libre internacional, comentó que resulta muy importante ese movimiento de solidaridad con Lula y en defensa de la democracia en Brasil.



Presenta el Gobierno venezolano pruebas del entramado de corrupción liderado por Juan Guaidó



El Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó las pruebas del entramado de corrupción liderado por el diputado venezolano Juan Guaidó, que se había denunciado desde el pasado 23 de marzo. Las pruebas presentadas por Rodríguez, son las capturas de pantalla de las conversaciones entre Roberto Marrero y una persona a quién denominan "Rossana de Cúcuta" quien le dice a Marrero que no le alcanza el dinero para contratar los sicarios provenientes de otros países de América Latina para promover la desestabilización en Venezuela. En la grabación Marrero se compromete a pagar entre 500 mil y 700 mil dólares diarios, y para esos planes también se comunicó con Guaidó, diciéndole que le pidiera a "Duque" que le indicara una Organización No Gubernamental para manejar los fondos que suman 1 billón de dólares. Señaló que Rossana Barrera fue la encargada de ingresar a personas con antecedentes penales a Colombia como militares desertores para la obtención de los fondos. Rodríguez aseguró que el dinero que es utilizado para estos fines es el dinero, bienes y recursos de los mismos venezolanos, por lo que afecta directamente sobre la salud, infraestructura y demás sectores del país. Agregó que, si bien en un principio los diputados opositores Gaby Arellano y José Manuel Olivares son responsables de haber fomentado actos de violencia en la frontera del país, estos, ahora han sido sustituidos por Rosana Barreray Kevin Rojas en el partido Voluntad Popular. Finalmente, sobre el caso del diputado Freddy Surlano y su asistente el pasado 23 de febrero en Cúcuta, presentó las fotografías de las dos mujeres implicadas en la intoxicación del diputado y la muerte de su asistente, las mujeres son señaladas además del robo de 750 mil dólares. Señaló la falta de investigación por parte de las autoridades colombianas. Los actos de violencia financiados por estos delitos de corrupción se llevaron a cabo el pasado 23 de febrero en la frontera de Colombia con Venezuela, bajo la pantalla de la supuesta ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos.

Afirma la Inteligencia rusa que tiene información de los planes de Occidente de realizar ciberataques contra Rusia



El jefe de la Inteligencia rusa, Serguéi Naryshkin, declaró, que su departamento dispone de información acerca de los ataques cibernéticos que se están preparando contra la infraestructura de Rusia. El Servicio de Inteligencia Exterior tiene información sobre los planes e intenciones de llevar a cabo tales ataques, e informamos a nuestras autoridades declaró Naryshkin en la reunión internacional de altos representantes responsables de asuntos de seguridad, que en estas fechas se celebra en la ciudad rusa de Ufá, bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de Rusia.

Atilio Borón condena política agresiva de EE.UU. contra Cuba



El destacado intelectual y politólogo argentino Atilio Borón llamó hoy a la comunidad internacional a rechazar la nueva escalada de Estados Unidos contra Cuba que arrecia más el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto hace 60 años. En declaraciones a Prensa Latina el catedrático y escritor rechazó el recrudecimiento del bloqueo estadounidense sobre Cuba y su constante agresión, tras la activación del título III de la Ley Helms-Burton. La entrada en vigor, en mayo pasado, de esta normativa, busca asfixiar aún más al país, con un bloqueo de hace más de seis décadas que le ha traído pérdidas a la isla por más de 134 mil millones de dólares a precios corriente. Toda mi solidaridad con el pueblo cubano, sometido a una escalada agresiva, brutal y violenta por parte de Estados Unidos, que busca cualquier pretexto con tal de poner de rodilla a la Revolución y a su gente, señaló Borón.



Rohani destaca importancia de posición china para mantener acuerdo nuclear



El presidente de Irán, Hasan Rohani, destacó la importancia que puede tener China en tratar de mantener el acuerdo nuclear iraní. Durante un encuentro con el nuevo embajador de China en Irán, el presidente iraní señaló este lunes que Teherán y Beijing rechazan el unilateralismo en el mundo. “El unilateralismo es un asunto al que ambos países se oponen, ya que es un camino incorrecto y peligroso para la región y la comunidad internacional”, indicó el primer mandatario persa. Ante las sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos, Irán y China decidieron sustituir el dólar por sus monedas nacionales en las transacciones exteriores, tendencia que podría hacer que la moneda estadounidense pierda su estatus de divisa de reserva mundial.



