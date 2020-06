Trump no es "apto para el cargo", fragmentos del libro de John Bolton 2020-06-23 08:36:04 / web@radiorebelde.icrt.cu / Ana Teresa Badía Valdés





Son las primeras revelaciones del libro sobre el presidente de Estados Unidos Donald Trump titulado "The Room Where it Happened" (La habitación donde sucedió) que hoy será publicado, aunque varios medios ya han adelantado el contenido.



El texto de la autoría del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton tiene más de 500 páginas, ya está en la lista de los más solicitados en librerías.



Algunas revelaciones del libro:



• Cuenta el autor que, en diciembre de 2018, el presidente estadounidense ofreció ayudar al mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, con una investigación del Departamento de Justicia sobre los nexos de este último con un banco de aquel país.



• Bolton asegura que el escándalo de Ucrania, que causó el impeachment, no es el único caso por el que se podría haber llevado a los tribunales al mandatario. Recuérdese que Trump fue juzgado y absuelto a principios de 2020 en el Senado, mayoritariamente republicano, por el cargo de abuso de poder y obstrucción al Congreso debido a sus maniobras para lograr que Kiev anunciase investigaciones sobre el ahora aspirante presidencial demócrata Joe Biden y su hijo, Hunter Biden. Por aquel entonces, Trump frenó la entrega de 391 millones de dólares en ayudas militares al país europeo.



• En una reunión en 2018 con la entonces primera ministra británica Theresa May, alguien se refirió al Reino Unido como potencia nuclear, a lo que Trump respondió: “Oh, ¿son ustedes una potencia nuclear?”. “No lo dijo en broma”, asegura Bolton quien añadió que además llegó a preguntar, antes de una cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin en Helsinki, si Finlandia pertenecía a Rusia.



• Bolton afirma que Trump calificó como “guay” (cool, en inglés) la posibilidad de una invasión a Venezuela, nación sobre la que el presidente dijo que era “realmente parte de Estados Unidos”. El exconsejero de Seguridad afirma que a Trump, no le agrada del todo Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino, por verlo aniñado frente a un “duro” Nicolás Maduro. Cuenta cómo legisladores de La Florida -sobre todo los cubanoamericanos- se convirtieron en importantes baluartes para convencer a Trump sobre apoyar a Guaidó.



• Otro de los fragmentos recuerda una nota de 2019 en la agenda de Bolton: “Trump estaba muy feliz en cómo el tema de Venezuela estaba jugando en la prensa. Preguntó si debíamos enviar cinco mil tropas a Colombia en caso de que fueran necesarias, lo cual debidamente anoté en mi bloc amarillo, diciendo que revisaría con el Pentágono".



• Trump dijo en otro momento que invadir Venezuela sería “genial” y que la nación sudamericana era “realmente parte de Estados Unidos”. Cuenta Bolton que tras el atentado con drones contra Maduro, Trump le dijo: “hazlo”, en referencia a derrocar al dignatario venezolano, porque, entre otras razones, “el petróleo de Venezuela tenía que estar bajo control estadounidense”.



• En el libro se revela también que Trump solicitó opciones de uso de fuerza para interrumpir las operaciones petroleras entre Venezuela y Cuba.



• El texto cuenta además “los esfuerzos” para obstaculizar la decisión que permitía a las Grandes Ligas del béisbol estadounidense hacer convenios con la mayor de Las Antillas.

• Bolton describe las ocasiones en las que legisladores y organizaciones anticubanas de La Florida, sobre todo de Miami, contribuyeron a fijar la política exterior hacia Cuba y Venezuela.



• En el tema de México, Bolton cuenta de las discusiones en el gabinete acerca de cómo cumplir con la orden de Trump de frenar las caravanas de migrantes. En una reunión gritó: “Díganles que el país está cerrado (…) es como una sala de cine cuando está llena”.



• Trump también se empeñó en enviarle al presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, una copia del disco Rocket Man (Hombre cohete) autografiada por el cantante, compositor y pianista británico Elton John, acción calificada como guiño por la manera en la que el estadounidense se refirió al norcoreano durante la Asamblea de Naciones Unidas en 2017.



• Bolton describe al mandatario estadounidense como una persona desinformada, errática, infantil e ingenua. Además es muy fácil de persuadir, asegura.







El halcón John Bolton



El ex asesor de seguridad nacional de Trump es conocido por sus posiciones hostiles en política exterior y por haber promovido la invasión de Irak en 2003.



En 2006 tuvo que renunciar al cargo de embajador de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la negativa del Senado a confirmarlo para ocupar el puesto.



Ocupó altos cargos durante los períodos de presidencia de Ronald Reagan y George W. Bush. Transitó por centros neoconservadores como el Instituto Manhattan y el American Enterprise Institute, así como por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).



Ha defendido las posturas de agresión contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.



(Con información de La Jornada y New York Times).