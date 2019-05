Trump no va a quebrar la dignidad de un pueblo unido





Donald Trump se equivoca una vez más. A la cadena norteamericana Fox Bussines ha declarado que una supuesta apertura o “descongelamiento de las relaciones económicas y políticas entre su país y Cuba”, según sus palabras, estaría condicionada a dejar a un lado a Venezuela y la cooperación que nuestro país brinda a esa hermana nación, que él y su gobierno interpretan por supuesto, como la presencia de soldados y no de cooperación médica para contribuir a salvar vidas.



También el magnate de la Casa Blanca ha dicho categóricamente: “Vamos a terminar cerrándonos si no se van de Venezuela”. ¿Será una nueva amenaza o advertencia a Cuba? ¿Considera Trump que puede darnos lecciones y mucho menos amenazarnos después de 60 años de resistencia contra el bloqueo más inhumano y genocida de la historia?



Habría que remitir a Trump a lo que ha sido la larga historia de Cuba en estos 150 años de lucha por nuestra definitiva independencia; somos una nación soberana, jamás aceptamos ni aceptaremos chantajes, y mucho menos condicionamientos de un país que ha demostrado no tener ninguna moral para darnos lecciones de qué debemos hacer.



Según declaraciones del inquilino de la Casa Blanca y cito: “… La Habana tendría que dejar de asistir a Maduro, mientras tanto a Cuba le espera un "embargo muy duro" y que su aplicación "dependerá de lo que pase".



Corrijamos los términos, señor Donald Trump. No es embargo, es un bloqueo económico, comercial y financiero, en toda la línea, que dura ya seis décadas, que implica a terceros países con fuertes sanciones, que impide un comercio natural entre las dos naciones, que no permite la compra de medicinas, que afecta a niños, adultos, ancianos y a todo el pueblo de Cuba, que intenta aislar y cortar el comercio con el resto de los países, para rendirnos por hambre. Millones de compatriotas han nacido bajo la influencia del bloqueo. Calculados a precios corrientes, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 134 mil 499 millones 800 mil dólares, afirmaba nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla el pasado Primero de Noviembre.

¿Un “embargo” más duro? ¿No será que para Trump el bloqueo contra nuestro país no es duro? Es otra muestra más de cinismo e hipocresía.



Trump dice escuchar toda especie de rumores sobre Cuba, parece que provienen exactamente de personajes que le dicen lo que en realidad desea escuchar: los Pompeo, los Bolton, los Marcos Rubio, los resentidos del Sur de la Florida y quienes intentan pescar en río revuelto tratando de girar la brújula para sacarles lascas al tema Cuba y a sus ambiciones políticas.







Si Trump escuchara lo que él califica de rumores sobre Cuba, habría dicho que es imposible derrocar a un país donde millones y millones de personas salen a desfilar para respaldar a su gobierno y pedir el fin del bloqueo estadounidense, y a condenar la extraterritorial ley Helms Burton cuyo capítulo Tercero acaba de poner en vigor.



También habría conocido que nuestro país, como lo hace en Venezuela, tiene cooperantes médicos en innumerables países, allí donde los médicos norteamericanos no son capaces de ir, en los sitios más difíciles, donde están los más necesitados, haciendo realidad el concepto de Revolución de Fidel que en una de sus partes dice “… Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo”.



Cuba ha compartido lo que tiene, y no lo que le sobra. Al contrario de la política de gobierno de Estados Unidos que promueve guerras, aplica sanciones, bloquea y deja una estela de pobreza, hambre y desigualdad en todo el mundo.



Vuelve Trump a hablar de la presencia de tropas y milicias cubanas en Venezuela, y amenaza con un bloqueo completo junto a mayores sanciones que considera del “mayor nivel”.



Trump, usted está mal informado, el único ejército de Cuba en Venezuela es el de batas blancas, hombres y mujeres, médicos y enfermeras que curan, promueven la vida, la salvan y justamente “disparan” mucha dosis de amor y esperanza a cientos de personas que los necesitan, mientras Estados Unidos al promover guerras en todo el mundo, si causan muerte y destrucción.



Señor Trump usted ha sido desinformado o no quiere saber, porque la constitución venezolana ampara al único presidente constitucional de esa hermana nación, Nicolás Maduro Moros, electo por más del 60 por ciento de los votos el pasado año.



Si usted respetara a los pueblos, su independencia y autodeterminación, debía saber eso y que la constitución aprobada por los venezolanos, hay que respetarla.



Señor Trump, no busque nuevos y más pretextos para justificar lo injustificable. Tanto Venezuela, Cuba y Nicaragua son una piedra en el zapato para promover la política de su país de restaurar la Doctrina Monroe, y una plataforma neoliberal que justifiquen su política expansionista, de dominación e injerencia en los asuntos internos de otros países. Sabemos que es la esencia del imperialismo.





Desfile del 1ro de mayo en La Habana. Foto tomada de Cubadebate.



Esta nación cubana, fraguada desde la lucha de nuestros mambises, el pensamiento de Martí, Mella, Fidel nunca claudicará en sus principios y mucho menos aceptará chantajes de ningún tipo. Somos libres y soberanos.



Cuba no será cómplice jamás de una política imperial de la que ha sido víctima, ni traicionará la gloria que se ha vivido, ni los ideales por los que tanto lucharon cientos y cientos de cubanos que dieron su vida. Como dijera el General de Ejército, Raúl Castro, recientemente en la proclamación de la nueva constitución cubana: “A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad conquistada a fuerza de tanto sacrificio. Ya Cuba ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá resistir, luchar y alcanzar la victoria”.

