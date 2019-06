Trump propone a Kim Jong-un saludarse mañana en frontera intercoreana

Trump propone a Kim Jong-un saludarse maana en frontera intercoreana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un podrían reunirse mañana en la frontera entre las dos Coreas.

Tras participar en la cumbre del G-20 en la ciudad japonesa de Osaka, Trump llegó hoy a Corea del Sur para realizar una visita de dos días en el transcurso de la cual espera poder reunirse brevemente con Kim, luego de hacer la propuesta en un mensaje por su cuenta por la red social Twitter. .

Trump aseguró que la idea de invitar a Kim a la frontera intercoreana se le ocurrió esta mañana, y decidió tantear el terreno con su tuit, porque No tiene claro si a Kim le será posible llegar.

Antes de despegar desde la ciudad japonesa de Osaka, Trump aseguró que en el caso de que Kim no se presente mañana no lo interpretaría como una mala señal, pues todo ha sido muy rápido, y precisó que no se trata de una reunión larga, solo un saludo rápido solo para estrecharle la mano y decir, “Hola”.

Más allá de un apretón de manos y un saludo, Trump ha dicho que no le importaría cruzar brevemente la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que le convertiría en el primer presidente estadounidense en pisar jamás territorio norcoreano.

El viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, calificó la propuesta como interesante y positiva para las relaciones bilaterales, en una nota publicada por la agencia estatal KCNA.

Trump confirmó a los periodistas que, independientemente de si Kim acepta su oferta o no, él planea visitar este fin de semana la zona desmilitarizada en la frontera inter-coreana, que ya quiso conocer en 2017, durante su primera visita a Corea del Sur, pero no pudo debido a lo apretado de su agenda.





La Casa Blanca descartó públicamente esta semana un posible encuentro entre Trump y Kim en la frontera intercoreana, pero durante una entrevista el pasado lunes con el diario The Hill, el magnate deslizó que “quizás” le gustaría reunirse allí con el líder norcoreano.

The Hill informó hoy de que la Casa Blanca le pidió no publicar esa parte de la entrevista por razones de seguridad, lo que plantea la interrogante de si Washington puede haber negociado ya con Piongyang el posible encuentro en la frontera.

Si finalmente se diera mañana el saludo y apretón de manos entre Trump y Kim, el breve y simbólico tope podría servir para reactivar las conversaciones bilaterales entre Washington y Pyongyang, paralizadas desde la cumbre que Trump y Kim sostuvieron en febrero pasado en la capital de Viet Nam, Hanoi.

Entonces, la delegación encabezada por Kim abogó por una desnuclearización gradual del país, acompañada del progresivo levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, pero la administración de Trump consideró inaceptable esa oferta, mientras Corea del Norte no elimine sus programas nuclear, de misiles, y de armas químicas y biológicas.

Entre tanto, Trump y el presidente de China, Xi Jingping, acordaron este sábado reanudar las negociaciones económicas y comerciales entre sus países, tras reunirse en el marco de la segunda jornada de la cumbre del G20 de Osaka, que concluyó hoy.

Trump y Xi acordaron retomar las pláticas en el ámbito económico-comercial sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, así como posponer la imposición de nuevos aranceles.

Además, Trump confirmó que levantará la prohibición a la venta de componentes estadounidenses al gigante tecnológico Huawei, un elemento sensible en la guerra arancelaria entre los dos países, lanzada por el actual inquilino de la Casa Blanca.



El presidente de China destacó ante Trump que un hecho permanece sin cambios pese a las transformaciones ocurridas en el panorama internacional y entre los dos países a lo largo de los últimos cuarenta años que Washington y Beiging se benefician de la cooperación y pierden en la confrontación.



