Trump quedaría por detrás de 5 candidatos demócratas en comicios del 2020

Trump quedara por detrs de 5 candidatos demcratas en comicios del 2020

2019-06-17 09:00:18 / web@radiorebelde.icrt.cu

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedaría por detrás de cinco candidatos demócratas en los comicios presidenciales del 2020, según lo reveló la víspera Fox News basándose en una encuesta realizada entre el 9 y el 12 de junio. Según se desprende del resultado de la consulta, en un hipotético enfrentamiento electoral. Trump obtendría el 39 por ciento de los votos, frente al 49 por ciento del exvicepresidente demócrata Joe Biden, y en caso de enfrentarse a Bernie Sanders, este le sacaría una ventaja de 9 puntos, mientras que otros candidatos a liderar el partido de la oposición como Elizabeth Warren, Kamala Harris o Pete Buttigieg también vencerían ante Trump, al que aventajarían por entre uno y dos puntos. No obstante, el medio recuerda que en una encuesta parecida realizada un año antes de las elecciones de 2016 la candidata demócrata Hillary Clinton obtuvo una clara ventaja sobre Trump, al que sacaba 17 puntos, lo que no se reflejó en el resultado. El mandatario estadounidense advirtió mediante un tuit que si pierde las elecciones presidenciales las consecuencias económicas para EE.UU. serán devastadoras. Trump lanzará oficialmente su campaña el 18 de junio con un mitin en Orlando.



TSE de Guatemala publicó los primeros resultados de los comicios domingo



El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) publicó los primeros resultados de las elecciones generales realizadas la víspera para elegir al nuevo presidente de la República, así como representantes legislativos, municipales y para el Parlamento. Según los primeros resultados, la candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, encabeza el conteo, mientras que en segundo lugar está el aspirante por la agrupación Vamos, Alejandro Giammattei, mientras en el tercer lugar se encuentra el representante del Partido Humanista de Guatemala (PHG), Edmond Mulet. Más de ocho millones de guatemaltecos fueron convocados para acudir a las urnas con la intención de escoger al sucesor del presidente Jimmy Morales, quien ha sido calificado por varios sectores de la población como el peor mandatario en la historia del país. Cerca de 19 candidatos aspiran a la Presidencia de Guatemala por los próximos cuatro años, y en caso de que ningún aspirante obtenga más del 50 por ciento de los votos habrá una segunda vuelta, prevista para el 11 de agosto. La jornada electoral se caracterizó por una baja afluencia de votantes en los centros electorales, según declaró el presidente del Tribunal Supremo Electoral Julio Solórzano. Además, más de 600 personas fueron detenidas durante el proceso comicial, de los cuales 301 fueron por delitos electorales y 363 por otras causas, notificó el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart.



Pide la Fiscal General de Brasil investigar por conducta ilícita a Sergio Moro



La Fiscal General de la República, Raquel Dodge, recibió un pedido para que el ministro de Justicia, el exjuez Sérgio Moro, sea investigado por conductas ilícitas reveladas por el sitio The Intercept, informa el portal Brasil 247. Al citar al reconocido periodista y bloguero Esmael Morais, el sitio indica que la petición fue emitida por el Colectivo Abogadas y Abogados por la Democracia, y también presentó al Superior Tribunal de Justicia una solicitud de detención preventiva contra Moro e integrantes de la operación anticorrupción Lava Jato por actuar de manera confabulada para practicar fraudes procesales contra los acusados. Moro, quien condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos actos de corrupción, enfrenta un creciente escándalo luego que The Intercept sacara a la luz pública la pasada semana comprometedoras conversaciones del exmagistrado con fiscales que ponen en duda su imparcialidad. Los 12 abogados firmantes del pedido Colectivo Abogadas y Abogados por la Democracia, además alertaron que varios procuradores y el ministro de Justicia pueden destruir pruebas y usar la función pública para dificultar las investigaciones. En tal sentido, el grupo reclamó que la Policía Federal realice una inmediata búsqueda y aprehensión de aparatos electrónicos de los denunciados, como tabletas, celulares, notebooks, sea en las respectivas residencias o en las oficinas públicas, bajo grave riesgo de destrucción de las pruebas. El colectivo de juristas sostiene que Lula, arrestado hace un año y dos meses en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, del estado de Paraná, puede ser considerado innegablemente el mayor blanco del caso Lava Jato, para que no pudiera participar en los comicios presidenciales.



Evaluará Estados Unidos el envío de nuevas fuerzas militares al Medio Oriente



El posible envío de más fuerzas y medios militares de Estados Unidos a Medio Oriente ocupará desde hoy nuevos análisis del equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump, según dos funcionarios gubernamentales. La evaluación ocurrirá tras los ataques a dos buques petroleros en el golfo de Omán el pasado 13 de junio, pero aún no está claro cuándo habrá una decisión y se informará al mandatario, manifestaron las fuentes, citadas por la cadena televisiva. Puntualizaron que las discusiones se centrarán en los objetivos de disuasión y defensa contra lo que Washington considera como agresión iraní, y las fuerzas específicas necesarias para cumplir tales propósitos. En ese sentido, mencionaron cantidades adicionales de uniformados, misiles Patriot, aviones de combate y embarcaciones para diversos fines. Ayer, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, culpó a Irán de los ataques a dichos barcos, acusaciones rechazadas por Teherán, como hizo el jueves último en una comparecencia ante periodistas, sin aceptar preguntas. Las embarcaciones, Kokuka Courageous y Frente Altair, operada por una empresa japonesa y propiedad de una naviera noruega, respectivamente, y ahora en puertos de Emiratos Árabes Unidos, sufrieron impactos y explosiones mientras salían del estrecho de Ormuz, a unos 50 kilómetros de la costa iraní. Pompeo puntualizó en una entrevista el domingo con la televisora Fox que Estados Unidos garantizará la libre circulación de los buques por esa zona. Deben asumir que vamos a garantizar la libertad de navegación a través del estrecho, expuso el jefe de la diplomacia norteamericana en línea con los comentarios emitidos también por Trump.



Venezuela implementa sistema de control en frontera con Colombia



El Gobierno de Venezuela implementará hoy un nuevo sistema de control fronterizo en la línea limítrofe con Colombia mediante la emisión de un carnet para los ciudadanos de ese país interesados en ingresar al territorio venezolano. Las autoridades tienen garantizados los mecanismos logísticos y administrativos para el funcionamiento óptimo del programa de identificación, en tanto la plataforma digital a emplear no requiere comunicación directa con las bases de datos migratorios en Caracas. La medida se aplicará inicialmente en el puente internacional Simón Bolívar, por ser el paso con mayor afluencia diaria de personas, y tras la evaluación de su impacto en este eje se extenderá al resto de los pasos fronterizos entre ambas naciones.



India impone aranceles a productos de EE.UU.



La India anunció la imposición de aranceles a partir de este domingo de unos 28 productos procedentes de los EE. UU., con una carga económica de 290 millones de dólares. En marzo de 2018, Washington aplicó un arancel del 25 por ciento al acero y del 10 por ciento al aluminio, afectando a la nación asiática, segunda productora mundial de aluminio. EE. UU. Está involucrado en varios conflictos económicos y comerciales, el más feroz es la guerra comercial del país contra China, aunque ha amenazado con imponer aranceles a las importaciones de México y a los productos de la industria automotriz europea.



(Haciendo Radio)

Del Autor