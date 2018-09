TSE niega candidatura de Lula a las presidenciales

2018-09-01 09:59:20 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó este viernes la candidatura del exmandatario Luiz Inacio Lula Da Silva a las elecciones presidenciales, publica RT. Cuatro de los siete jueces votaron contra la candidatura de Lula, quien cumple desde el pasado abril una sentencia de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Luis Barroso, juez que investiga el caso del exmandatario por supuesta corrupción, insistió en invalidar su candidatura en el marco de la llamada ley de “Ficha Limpia”, que prohíbe a los candidatos postularse si tienen condenas confirmadas. Esta semana, la autoridad electoral divulgó el listado de los aspirantes que podrán medirse en la carrera presidencial. El gran ausente es Lula, quien según los más recientes sondeos de Ibope y Datafolha era el gran favorito para ganar la elección, con una intención de voto que supera los 54 millones. (Russia Today)



Persisten con intensidad amenazas contra Siria



Las amenazas contra Siria persisten y aumentan en intensidad en medio de un barraje mediático sin precedentes, movimiento militares de todas las fuerzas involucradas y gestiones diplomáticas a los más diversos niveles, informa Prensa Latina. A través de constantes declaraciones desde Occidente, a las que se suman otras de Naciones Unidas, las informaciones se regodean en posibles ataques químicos a partir de la provincia siria de Idleb. Mientras el Ejército sirio y fuerzas aliadas mantienen la presión contra grupos terroristas en esa región del norte del país, esos grupos atacan puntos creados en la zona de distensión de esa zona y la frontera con la de Hama. Encabezados por la llamada Junta para la Liberación del Levante, otrora Al Nusra, las agrupaciones extremistas- entre ellas el Partido del Turkestán- tienen casi listo el escenario para culpar al Ejército sirio de presuntos ataques químicos en Jisr al Shugur. (Prensa Latina)



No llegan EE.UU. y Canadá a un acuerdo sobre el TLCAN



Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han terminado este viernes sin ningún acuerdo. Según los representantes comerciales de EE.UU., aunque el acuerdo aún no ha sido firmado, las dos partes han logrado progreso en las conversaciones sobre la renovación del tratado, que se reanudarán el próximo miércoles, informa Reuters. Anteriormente, tras una reunión de casi dos horas con el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, la mañana de este viernes, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha afirmado que su país estaba decidido a "defender" sus intereses nacionales, informa The Washington Post. "Estamos buscando un buen negocio, no cualquier trato. Aún no estamos allí", ha declarado. (Russia Today)



Viajará Trump en noviembre a Argentina, Colombia, Francia e Irlanda



El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a la Cumbre del G-20 en la capital de Argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, confirmó la Casa Blanca. Según un comunicado de la secretaria de prensa, Sarah Sanders, ese encuentro representará una oportunidad para que el mandatario destaque sus políticas económicas a favor del crecimiento en un escenario internacional. También, señaló, permitirá que el gobernante republicano reunirse de manera bilateral con otros líderes mundiales. Sanders comunicó que Trump también viajará a Colombia, donde espera discutir con la administración de su homólogo Iván Duque las oportunidades para una mayor colaboración en materia de seguridad, antinarcóticos y asuntos regionales. (Prensa Latina)



Manifiesta Unión Europea voluntad de alcanzar acuerdo sobre Brexit en octubre



El negociador europeo para la salida del Reino Unido, Michel Barnier, manifestó la voluntad del bloque de alcanzar un acuerdo en octubre, pero recordó que el convenio final depende de la solución al problema fronterizo con Irlanda. Refiere Prensa Latina que tras un encuentro en Bruselas con el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, el político francés recordó que quedan pendientes asuntos de gran relevancia como la necesidad de evitar controles rígidos en territorio irlandés, así como proteger el Acuerdo de Viernes Santo (1998) que puso fin a décadas de enfrentamientos y violencia en Irlanda del Norte. Aunque consideró posible extender hasta noviembre las negociaciones sobre un pacto definitivo, Barnier aseguró que la Unión Europea está determinada a concluir las conversaciones en octubre, como estaba previsto. Según el programa establecido, el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea en marzo de 2019. (Prensa Latina)



Viaja hoy a Beijing titular de la ONU para foro China-África



Por su parte Prensa Latina informa que el secretario general de la ONU, António Guterres, viaja hoy a Beijing para asistir a la Cumbre del Foro de Cooperación China-África, según confirmó su portavoz, Stéphane Dujarric. Durante su visita, Guterres también se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping; el consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi; y otros altos funcionarios. Asimismo, tendrá un encuentro con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, y otros líderes de ese continente, al margen de la Cumbre. De acuerdo con la cancillería del gigante asiático, el tema del evento será 'China y África: hacia una comunidad aún más fuerte con un futuro compartido a través de la cooperación de beneficio mutuo'. (Prensa Latina)



(Haciendo Radio)