Tuvo una presentación especial la Revista Tonito en FILCUBA 2019





Según el argentino Carlos Gardel, inmortal cantante de tangos, veinte años no es nada. Sin embargo, nosotros podemos afirmar, sin temor a equivocaciones, que cinco años sí es mucho.



Si alguien lo dudase debe preguntarles, sin falta, a los gestores de Tonito, la publicación realizada por el Departamento de Información y Vigilancia Tecnológica de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), cuya presentación especial acaba de efectuarse en la Feria Internacional del Libro La Habana 2019.



Fue en el año 2014 que, como parte de la campaña divulgativa por el décimo aniversario de la Revista TONO, surge la feliz idea de realizar un suplemento de corte técnico dedicado a los niños y adolescentes a fin de propiciar el interés y estudio de la Ciencia y la Técnica desde edades tempranas. Fue así como en el mes de septiembre nació la interesante publicación.



En la actualidad, Tonito es una revista independiente, y sigue siendo el hijo pequeño de TONO. Con una frecuencia anual, impresa en cuatricromía, cuenta con interesantes artículos, comentarios y reseñas del ámbito de las telecomunicaciones.



De manera amena y a la par con total rigor científico, un equilibrio bien difícil de alcanzar, los trabajos acercan a sus lectores a los más novedosos elementos tecnológicos, y este es, en nuestro modesto criterio, uno de los aciertos de Tonito.



De sumo interés, no solo para niños y adolescentes sino para un público general resultan las secciones fijas Curiosidades y Sabías qué…a las que se suma la presencia del elemento lúdico; muy bien pensado y con total rigor científico, todo lo cual contribuye a la cultura general de los lectores.



A todo lo anterior sumemos la presencia de manualidades ello posibilita la interacción con un público meta siempre ávido de novedades. Aunque la historieta ha estado presente, bien pudiera y convertirse en un género con mayor asiduidad en la publicación dado su impacto entre los jóvenes. A la historia patria se le ha dedicado un espacio en la revista.



Si temor a equivocaciones podemos señalar que Tonito ha hecho suya la frase de nuestro Héroe Nacional José Martí: «Poner la ciencia en lengua diaria: he ahí un gran bien que pocos hacen.»

