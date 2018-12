TV Serrana: el sonido en primer plano

Fotos: Luis Guevara y Carlos Rodríguez



El sonido ha sido protagonista durante más de dos décadas de cada una de las historias de la Televisión Serrana. El canto del sinsonte en medio de las montañas, el repicar del pilón a la hora de machacar el café y el susurro incesante del río han ayudado a mostrar en la pantalla la vida de los pobladores de uno de los lugares más singulares del mundo: la Sierra Maestra.



Creada en 1993 por el periodista Daniel Diez, quien fuera sonidista de Santiago Álvarez, la Televisión Serrana ha capturado el paisaje sonoro de pueblos como San Pablo de Yao, ubicado en Granma con los más disímiles recursos desde un simple micrófono SHURE SM58 conectado directamente a una cámara hasta el más sofisticado de los BOOM.



Convencido que no existe un sonido más puro que el de la Sierra, Eidy Santiesteban Bárzaga forma parte de la lista de sonidistas que han dejado su impronta en las producciones de TV Serrana.



"Cuando empecé tenía mucho temor. Mi trabajo era hasta entonces como promotor cultural. Tenía una ligera noción del oficio de sonidista, pero no era mi mundo. Tenía miedo a fracasar, pero aun así acepté el reto", asegura Santiesteban durante una entrevista para Radio Rebelde.



Con una formación completamente empírica, Eidy Santiesteban tuvo como una de sus principales pruebas crear un accesorio técnico que mejorara la calidad de la grabación del sonido en espacios exteriores.



"El micrófono BOOM con el cual contábamos en TV Serrana al comienzo no era muy efectivo, pues el soporte era de aluminio y luego, uno podía sentir en el estudio un poco de suciedad en el sonido. Entonces, después de leer algunos libros, uno de ellos prestado por Daniel Diez, pude hacer una suspensión elástica con plástico y ligas de goma. El problema desapareció enseguida", apunta Santiesteban.





Involucrado en muchas de las producciones de la realizadora cubana Ariadna Fajardo, Eidy Santiesteban fue el encargado de grabar el sonido en documentales como Papalote, Al Sur...el mar, La Casita y ¿A dónde vamos?, éste último ganador del Gran Premio en la XIX Festival Nacional de Telecentros.



Enemigo de la música producida por grandes bocinas ambulantes, Santiesteban afirma que una escena no puede ser rodada si las condiciones del sonido no son las idóneas.



"Una vez durante la grabación de un documental en una Cruzada Audiovisual en Uvero, la directora había dado la orden al equipo de comenzar el rodaje. El personaje debía cantar. La fotografía era perfecta. Sin embargo, el ambiente sonoro tenía un problema. El canto de una chicharra estaba por encima de todo y eso provocó que tuviéramos que parar. Si no hay un buen sonido no hay nada", recuerda Santiesteban quien vive en el pueblo de San Pablo de Yao donde radica TV Serrana.





Convencido de la posibilidad de contar historias únicamente con elementos sonoros, Santiesteban afirma que el sonido que más prefiere es el de la tranquilidad.

"El sonido de la Sierra Maestra es único. No hay nada mejor que cerrar los ojos y escuchar en medio del silencio el canto de un pájaro o el propio sonido del río. Hay mucha tranquilidad en el fondo", apunta Santiesteban.



Aunque hace algunos años, Eidy Santiesteban no trabaja en Televisión Serrana su obra permanece viva en cada uno de los documentales en los cuales capturó para siempre el sonido de la serranía.

