Ultiman detalles en Artemisa para el 1ro de Mayo

Más de 200 mil trabajadores artemiseños saldrán a las calles este Primero de Mayo para demostrar su respaldo al sistema social y político cubano, confirmó a este medio Miladis Balsinde Paula, del frente de organización de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Artemisa.



Dijo además que en cada uno de los once municipios se ultiman detalles para la celebración del Día Internacional de la clase obrera y para ello las plazas y lugares públicos donde acontecerán las marchas, reciben los toques finales.



Algunas de las acciones que se ejecutan por parte de los equipos creados, son entre otras, limpieza, pintura, colocación de vallas con consignas alegóricas a la fecha y banderolas.



De la misma forma, en aquellos sitios donde no existen escenarios de forma permanente, se montan tribunas en las que las presidencias de las once marchas, presenciarán el colorido y las iniciativas de cada sindicato de la provincia.



En al caso de la concentración provincial que tendrá lugar en la ciudad capital, el compromiso es movilizar más de 31 mil 300 trabajadores cuyo desfile lo integrarán 17 bloques a lo largo de la avenida 28 de Enero frente al Mausoleo de los Mártires de Artemisa.

