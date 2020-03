Últimos casos registrados del nuevo coronavirus en China son importados

ltimos casos registrados del nuevo coronavirus en China son importados

El número de casos confirmados de COVID-19 en China continental aumentaron en 31 en las últimas 24 horas, según informó Reuters haciendo referencia el informe de la Comisión Nacional de Salud China. El reporte de la institución de salud china detalló que solo uno de ellos es resultado de la transmisión local, mientras que los otros 30 se han detectado en personas que habían llegado al país desde el extranjero. Según la estadística recogida por el diario China Daily, el total de pacientes diagnosticados con el coronavirus en la China continental es de 81 470, de los cuales murieron 3 304 y 75 770 se han recuperado. Actualmente, todavía hay 2 396 pacientes hospitalizados con la COVID-19, y de ellos 633 reportados de graves, mientras, en Hong Kong, Macau y Taiwán, se han detectado 977 contagios del nuevo coronavirus, 75 de ellos en las últimas 24 horas.

#China/Actualización sobre brote de #Covid-19

-China no solo un caso de contagio local, 30 importados

-Se registraron 4 muertes, todas en Wuhan, epicentro del brote

-Total de muertes 3,311 y 81,470 contagiados @ConexiontlSUR pic.twitter.com/bBCHhhWNjp — Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) March 30, 2020

Rechazan organizaciones venezolanas las nuevas acusaciones de Estados Unidos contra su presidente Nicolás Maduro



Las organizaciones políticas del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar emitieron este domingo un comunicado en rechazo a las acusaciones de Estados Unidos contra el presidente, Nicolás Maduro, y otros altos dirigentes venezolanos. En el Patio Central de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en Caracas, la secretaria general del partido político Movimiento Somos Venezuela, Luz María Escarrá, dio lectura al documento donde las organizaciones 'reiteraron su respaldo a su presidente y rechaza las agresiones del imperio norteamericano'. 'Rechazamos, condenamos la declaración de guerra efectuada desde el Departamento de Estado y del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense recordando el formato utilizado por el imperialismo atacando a líderes e instituciones del Estado venezolano sustentados en mentiras', expresa el documento. De igual forma, el texto resaltó que esas acusaciones tienen como fin 'justificar acciones alejadas por completo del derecho internacional y de los Derechos Humanos y sobre todo tratando de aniquilar proyectos libertarios y mellar la dignidad de nuestros pueblos, que en el caso venezolano no lo han logrado por la fortaleza y conciencia de nuestro pueblo'.



Se reportan en Estados Unidos más 20 mil muertos por la COVID-19



Estados Unidos superó la víspera los 2 000 muertos y más de 121 mil contagiados por el nuevo coronavirus causante de la COVID-19, informó la televisora CNN. Mientras, la televisora reportó que llueven las críticas a las autoridades porque a medida que se propagó el virus entre finales de enero y principios de marzo, no se realizaron pruebas a gran escala de personas que podrían haber estado infectadas debido a fallas técnicas, obstáculos normativos, burocracias que no cambian y falta de liderazgo en los múltiples niveles en Estados Unidos. También, el diario The New York Times señaló en un artículo que los tres organismos federales de salud responsables de detectar y combatir las amenazas de la pandemia no se prepararon con la suficiente rapidez, y precisó, que mientras los científicos miraban a China y hacían sonar las alarmas, ninguno de los directores de las agencias transmitió la urgencia necesaria para estimular las medidas contra la COVID-19.



Elogian en Colombia la solidaridad de Cuba en lucha contra COVID-19



El senador colombiano Iván Cepeda elogió la solidaridad de Cuba, cuyos especialistas de la salud laboran en varias naciones para ayudar a contener la pandemia de COVID-19. Mientras que en muchos países del mundo los sistemas de salud han colapsado y existe inmensa demanda de personal médico para atender a los enfermos de la pandemia, Cuba ha enviado en forma solidaria misiones médicas a 13 países para enfrentar esta crisis global, expresó el diputado colombiano. También, Cepeda resaltó que Cuba movilizó brigadas médicas para contrarrestar la enfermedad a Italia, Haití, Venezuela, Belice, Nicaragua, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Antigua y Barbuda, Jamaica, Suriname, Granada y Andorra. Por otro lado, en días recientes la luchadora y exsenadora Piedad Córdoba resaltó el valor de la medicina cubana, al tiempo que destacó la labor que realizan especialistas cubanos para apoyar en el enfrentamiento a la COVID-19 en diferentes puntos del orbe.



Resalta Nicolás Maduro el rechazo mundial al bloqueo de Estados Unidos contra su país



El presidente, Nicolás Maduro, resaltó hoy el clamor internacional para que se levante el bloqueo de Estados Unidos contra su país. En su cuenta en la red social Twitter, Maduro también reconoció la actitud de varios senadores estadounidenses que solicitaron la eliminación de esas acciones punitivas que afectan a la población desde 2014 y han provocado serios daños a la economía nacional y la calidad de vida de los venezolanos. 'Se levanta en el mundo un gran rechazo al bloqueo y a las sanciones crimínales contra el pueblo venezolano. Senadores norteamericanos, altos funcionarios de las Naciones Unidas, y los pueblos libres de este continente se suman al clamor por el cese de las agresiones, Basta Ya!', escribió el jefe de Estado venezolano en la red social. En medio de la batalla que enfrentan Venezuela y el mundo para detener la propagación del Coronavirus, la administración de Donald Trump arreció esta semana con más acciones coercitivas contra el Estado bolivariano, al presentar cargos contra Nicolás Maduro y otros altos dirigentes del país por supuestos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Se levanta en el mundo un gran rechazo al bloqueo y a las sanciones crimínales contra el pueblo venezolano. Senadores norteamericanos, altos funcionarios de las naciones unidas, y los pueblos libres de este continente se suman al clamor por el cese de las agresiones. ¡Basta Ya! pic.twitter.com/3u11VCwRaV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 29, 2020

Descienden en Corea del Sur los casos del nuevo coronavirus



Corea del Sur informó este lunes un ligero descenso en los casos adicionales del nuevo coronavirus COVID-19, pero sigue pendiente de los grupos de contagiados en Seúl y el área circundante. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur indicó que el domingo se detectaron 78 casos nuevos, por debajo de los 105 casos del día anterior y el total de contagiados por la COVID-19 en el país ascendió a 9 mil 661. Asimismo, se reportaron seis víctimas mortales más por el COVID-19, alcanzando un total de 158 muertos. También, las autoridades sanitarias de Corea del Sur reiteraron su postura de 'tolerancia cero' al lidiar con los infractores del autoaislamiento de dos semanas, agregando que los surcoreanos que violen las reglas se enfrentarán a demandas y los extranjeros serán deportados.



Crece la cifra de muertos por la COVID-19 en España



El Ministerio español de Sanidad informó hoy de que 812 personas han muerto en el país por coronavirus en las últimas veinticuatro horas. Además la institución de salud reportó que el número de contagiados creció a 85 195, lo que representó un ascenso de 6 mil 398 más respecto al día anterior. El país implementará a partir del próximo miércoles una cuarentena obligatoria de dos semanas para todos los viajeros procedentes del extranjero, en una medida drástica para frenar el continuo aumento de los contagios importados del nuevo coronavirus. Por otro lado, se espera que el Ministerio de Educación anuncie un nuevo aplazamiento del inicio del año escolar, que comienza, usualmente, a inicios de marzo, pero la fecha fue aplazada, en principio, hasta el próximo lunes 6 de abril.



