Un Bárbaro para la música cubana (+Audio y Video)





Enero es un mes de fiestas en todo el mundo, sin distinción. Pero en Cuba muchísimo más. Muy variadas son las razones además de comenzar un nuevo año.



Este 2018 se me ocurre comenzarlo acudiendo al bárbaro; así sin apellido: El bárbaro. Él ha sido una constante compañía en múltiples momentos: en los buenos cuando hay cumbancha y en los malos cuando los amores nos agrietan el corazón. Hace mucho que no está con nosotros, pero las técnicas modernas nos lo mantienen limpio, ágil y actual. Él tiene para todos.



Pero hoy lo sugiero de manera algo diferente, en vivo. En dos circunstancias distintas pero en vivo. En realidad no hay cambios sustanciales. Él se ocupó que su sonido fuera el mismo siempre, y los melómanos de hoy se lo agradeceremos todo el tiempo.



De todas formas lo tendremos hoy en ocasiones singulares. Aquí está el bárbaro en vivo… en el Perú. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez cantó allí uno de sus grandes éxitos. De Ernesto Duarte: “Como fue”.



Se escuchó al Bárbaro en vivo en el Perú, en ocasión de una visita efectuada en agosto de 1958. Ahora continúa en vivo pero en la Isla, junto a los suyos. Aquí no solo lo disfrutamos musicalmente, también oímos su voz. Benny Moré y Cienfuegos.



Es el bárbaro, con él no es necesario apellidos.



