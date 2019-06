Un concierto que valía la pena

Un concierto que vala la pena





Hace unos días iba en una guagua y me llevé la agradabilísima sorpresa que el chofer tenía otro tipo de música… No llevaba reguetón… Lo mejor fue que su selección era absolutamente exquisita, con temas todos ya considerados clásicos. Bueno, cuando me fui a bajar fui a felicitarlo y pedirle que me diera su horario para montar siempre con él. Aunque no me hiciera falta; el concierto valía la pena.



No es que desapruebe el buen reguetón, Orishas y Gente de Zona, aunque anden por otro rumbo, son muy interesantes. Pero hay otros que no es solo las letras; es lo repetitivo y machacón de sus trabajos musicales. Son épocas en la música, pero es lamentable observar varias carreras dedicadas a algo que seguro no va a trascender.



En la guagua escuché “When i need you” (Cuando te necesito), una canción de Albert Hammond y Carol Bayer Sager interpretada por primera vez por Hammond pero sin un resultado importante. Tuvo que llegar Leo Sayer para que la canción alcanzara vuelo mundial y en mayo de 1977 llegara al primer puesto. Después la han cantado Celine Dion, Perry Como, Rod Stewart, Luther Vandross y muchísimos más.



Pero estamos en Detrás de la Música y siempre hay algo que aportar. La melodía de este tema es similar a uno del compositor canadiense Leonard Cohen, quien en alguna ocasión se encontró con Sayer y se la cantó con la primera parte de la letra de cuando te necesito y después continuó con la letra de la suya. Eran idénticas.







El hombre se echó a reír y alguien habló de demanda, incluso la hicieron, pero Cohen sentenció que si seguían investigando llegarían hasta Schubert. Decisión salomónica e inteligente. El mismísimo Elton John tiene un tema que anda por esas ramas.



De todas formas, mi experiencia en la guagua fue muy agradable y escuchar a Leo Sayer en cuando te necesito también lo es. La canción fue tan popular que en algún momento la llevo a un show de los muppets.





Del Autor