Un concurso para quienes aman la naturaleza

El Jardín Botánico Nacional, en La Habana, convoca al Concurso 50 años sembrando el futuro en tres especialidades: plástica, narrativa y fotografía, en saludo al 50 aniversario de su fundación (1968-2018).



Cada concursante debe identificar su obra con los siguientes datos: título; nombre y apellidos; edad, grado y sexo; nombre de la escuela y teléfono (en caso de estudiantes); dirección particular y teléfono. Solo se podrán presentar en cada modalidad dos obras como máximo.



En la modalidad de Plástica, los dibujos deben realizarse con técnica libre, en papel o cartulina, que no exceda los 30 x 40 cm (dos obras como máximo).Las categorías a concursar son: 5 a 8 años de edad, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años.



Mientras en Narrativa se convocan poesía, relato corto y cuento, los cuales no deben exceder las diez cuartillas. Las categorías son: de 9 a 11 años y de 12 a 14 años.





En Fotografía, solo podrán participar adultos mayores de 18 años de edad. Las vistas deben haber sido tomadas en el Jardín Botánico Nacional; podrán ser analógicas o digitales y se entregarán montadas e impresas a partir en formato de 30cm x 40cm. Se especifica que el jurado no premiará fotos ya galardonadas en otros eventos.



Un jurado constituido por prestigiosos profesionales otorgará los premios y menciones que considere. Los trabajos a concursar se enviarán o entregarán a la Subdirección de Educación Ambiental y Recreación del Jardín Botánico Nacional, sito en: Carretera "El Rocío" km 3 ½, Calabazar, Boyeros, La Habana. C.P. 19230.



El plazo de admisión vence el domingo 11 de marzo de 2018, en tanto la premiación tendrá lugar el sábado 24 de marzo de 2018, Día del a las 11:00 a.m.





Para mayor información, los interesados deberán comunicarse con la Subdirección de Educación Ambiental y Recreación por los teléfonos 6979364, 6979160, 6979309 y 6979170 ext. 148 y 164.



El Jardín Botánico Nacional, considerado la Verde Catedral de Cuba, fue creado por iniciativa del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, obra a la que él brindó, junto a la heroína Celia Sánchez, sus mayores desvelos. Abrió sus puertas al público el 24 de marzo de 1984.



Paraíso lleno de colores, donde predominan distintos tonos de verde, es una institución educativa, científica y recreativa. Centro de exposición natural, muestra una representación de la flora cubana y del resto de los trópicos del mundo.





Abarca 600 hectáreas organizadas en zonas fitogeográficas, colecciones especiales, pabellones de exposiciones, laboratorios, viveros, un Bosque Martiano, un herbario, el eco restorán El Bambú, así como áreas de recreación y sirve para dar a conocer una muestra de la biodiversidad vegetal tropical, además de la importancia de su conservación mediante acciones de educación ambiental, la que sin duda alguna constituye su objetivo esencial.





La Doctora en Ciencias Biológicas, investigadora y profesora titular de la Universidad de La Habana, Ángela Teresita Leiva Sánchez, quien dirigiese esta prestigiosa institución desde 1972 hasta su lamentable deceso, declaró en una oportunidad a esta reportera: “Nosotros materializamos el sueño de Fidel. Con su ayuda inestimable lo hicimos realidad. Siempre nos apoyaba con buldózeres, camiones, con cuanto hiciera falta a pesar de las limitaciones de la época. Hubo un seguimiento permanente de su parte. Celia Sánchez también estuvo al tanto, a cada rato nos visitaba. En una oportunidad nos envió un camión lleno de orquídeas procedentes de Pilón. Todavía conservamos en el Jardín begonias traídas por ella.



“Respecto a otros centros homólogos del extranjero, en países tropicales, marchamos a la vanguardia. No somos segundos de nadie, tanto en el caudal humano como por su proyección tan moderna, incluso atrevida. Pretendemos reunir ejemplares de la flora tropical mundial, especialmente la cubana. Algunas representaciones paisajísticas que aquí mostramos parecen regiones naturales de nuestro archipiélago dada su fidelidad a los modelos originales”. (Fotos: Abel Rojas Barallobre)

