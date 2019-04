Un Congreso de cara al futuro



Fotos: Sergei Montalvo Aróstegui.



En la última jornada del Vigésimo Primer Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los delegados aprobaron el informe central y los dictámenes de las cinco comisiones de trabajo que durante cinco jornadas analizaron temas como los vínculos a la sindicalización tanto del sector Estatal, así como de las nuevas formas de gestión. En la Comisión 2 los delegados focalizaron sus experiencias en los aportes de los trabajadores a la eficiencia económica que todavía no se aprovechan al máximo.



El Congreso de los trabajadores cubanos también abordó en la Comisión número tres la política referida a las acciones para fortalecer la labor político-ideológica con los trabajadores del sector no estatal. Los integrantes de la cuarta Comisión evaluaron el enfrentamiento a las manifestaciones del delito, la corrupción e ilegalidades que todavía están presentes en los coletivos laborales. Igualmente este grupo analizó las disciplinas y los resultados en las Relaciones Internacionales.



Estos temas fueron expuestos por los delegados que representaron a la Empresa Estatal Socialista, más de 20 mil colaboradores de la Misión en Venezuela, trabajadores agropecuarios, azucareros y cuentapropistas.



Alberto Saldívar Almaguer, al referirse al plenario, destacó que en varias ocasiones la dirección del país ha recalcado la falta de liderazgo y combatividad de los dirigentes sindicales. Todavía hay presencia de manifestaciones de delito, indisciplinas sociales provocadas por los obreros, se incumplen los planes de producción o los servicios y el sindicato actúa ajeno al problema. Los tiempos nos reclaman que debemos ser distintos y cambiar de verdad.







El miembro del Buró político y Secretario General de la CTC Ulises Guilarte de Nacimiento, al conducir el debate reconoció el liderazgo del dirigente del sector de la construcción Osvaldo Hernández, quien condujo magistralmente como sindicalista el proceso de recuperación de las viviendas dañadas por el tornado que azotó a varios municipios de la capital.



Este dirigente permanecía 13, 14 y 15 horas elaborando junto a los operarios, lleno de fango y al frente de la tropa de varios territorios del país. El sindicato es union, fortaleza y capacidad de enfrentar las tareas más difíciles. No es solo la reunión de afiliados, ni el cobro del aporte a la defensa.



Al intervener Osvaldo Hernández, con humildad expuso como en solo 86 días se construyeron 535 viviendas dignas, fundamentalmente a las familias afectadas con derrumbes totales, este dirigente sindical agrupó fuerzas constructivas tanto del sector Estatal como de las Cooperativas no agropecuarias y Trabajadores por Cuenta Propia.



En el Vigésimo Primer Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba se expuso la difícil situación que presenta el cumplimiento del plan de producción de azúcar en el país, sin embargo el Secretario General del Buró Municipal del Central Mario Múñoz Monroi, en los Arabos, Matanzas, el joven Ridiel Sánchez mencionó las estrategias asumidas allí por la administración y el Sindicato. La primera es el cumplimiento de la zafra chica, el segundo lo constituye el apoyo de todos los azucareros a la Constitución, y en tercer lugar la concreción del plan de azúcar crudo.







Por su parte el representante de la Universidad de Oriente, Reinier Limonta recalcó en el papel de la ciencia en la actual batalla y coyuntura económica del país, “tenemos que implementar la ciencia y la innovación en todos los sectores”.



El delegado guantanamero Geoneidis Pérez Leyva expuso cómo desde su patio produce de manera manofacturada bloques de diferentes medidas, techos de tejas canal, y recientemente diseñó un fregadero de hormigón con su molde correspondiente. Este joven ha contribuido con sus innovaciones al programa de construcción de viviendas sobre todo a las familias afectadas por los eventos climatológicos.



Actualmente ese guantanamero posee una Mini-Industria que desarrolla la producción local de materiales y genera empleo para sus coetáneos.



También intervino en el plenario la Licenciada en Logopedia que cumple misión internacionalista en la hermana República Bolivariana de Venezuela, Zoleidi Cruz, quien aseguró que los colaboradores del las diferentes misiones viven en una compleja situación, donde falta la electricidad y en ocasiones el agua, pero a pesar de eso se han atendido cinco mil 300 vidas y más de 170 mil ya vencieron el sexto grado.







En la voz de los trabajadores por cuenta propia habló Jorge Miguel Cutié, quien aseguró en el Vigésimo Primer Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba que su sector está identificado también con la Revolución.



En este cónclave se conoció que el 13 por ciento del total de los ocupados en la economía del país son Trabajadores por Cuenta Propia, por lo que el sindicato también tiene la obligación de movilizarlos y representarlos para que avancen en un ambiente de orden y legalidad.



Los acuerdos que fueron aprobados por los delegados al Vigésimo Primer Congreso de la CTC tendrán su implementación y seguimiento en las reuniones del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y en el Consejo de Ministros.





