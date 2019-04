Un día para celebrar la danza, para coreografiar la vida

Un da para celebrar la danza, para coreografiar la vida

El Día Internacional de la Danza no es una casualidad, sino que se corresponde con el cumpleaños de Jean Georges Noverre. Quizás, si no eres amante de la danza, o no la estudias no hayas escuchado su nombre pero gracias a él muchas personas hablan en francés cuando se refieren al ballet, y es así que puede sonarte familiar “pliés” para una flexión de rodillas; “enlevés”, alzar una pierna, o “pas de deux” (en español, ‘paso a dos’).



Este 2019, Jean Georges Noverre cumpliría 292 años el Día Internacional de la Danza y por eso aquí nuestro modesto homenaje, una selección de fotos de algunas de las compañías de danza de nuestro país…

Del Autor