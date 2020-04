Un día para el jazz cubano

Un da para el jazz cubano

La celebración hoy del Día Internacional del Jazz no debe pasar inadvertida. La presencia consustancial de ese complejo musical en la identidad cultural cubana; los aportes históricos de nuestros maestros al enriquecimiento de los códigos jazzísticos en todas partes; la formación y práctica académica que involucra a sucesivas generaciones; la creciente cultura jazzística de un significativo sector del público, o el encauzamiento de un gesto solidario hacia otros colegas del mundo son razones más que elocuentes que demuestran el arraigo que tiene este género en nuestro país. El 30 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz. Fue decretada por la UNESCO con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso que puede contribuir al intercambio cultural, al diálogo y la cooperación entre los pueblos a nivel mundial.



Celebran aniversario 105 de Haydée Arteaga



Constancia, entrega, tesón… Quizás, como pudieran pensar algunos, esta sería la definición más precisa para sintetizar, en pocas palabras, los principios que han guiado la vida y la obra de Haydée Arteaga. Esta mujer –que ahora celebra el aniversario 105 de su llegada al mundo, el 29 de abril de 1915, en su natal Sagua la Grande– ha logrado, por esas tres cualidades, atesorar una envidiable hoja de servicios a favor de la cultura cubana. Es imprescindible recordar, por supuesto, su idea de crear en 1935, hace más de ocho décadas, las Charlas Culturales Infantiles, una auténtica invitación a los pequeños a aprender a disfrutar del arte y la literatura. No se debe olvidar en esa larga historia de vida, su acción en diversos proyectos: la labor con el movimiento de aficionados, la experiencia en la radio, la dirección de la Escuela de Narración Oral de Cuba… El elogio oportuno entonces para Haydée Arteaga, en este aniversario 105 de su natalicio.



Mensajes de primeras figuras cubanas inundaron las redes en Día Internacional de la Danza



Primeras figuras cubanas del arte del movimiento emplearon las redes para lanzar al mundo mensajes de felicitación, en ocasión de celebrarse hoy el Día Internacional de la Danza, instituido en 1982 por la Unesco. Un pensamiento a la cubana universal Alicia Alonso, fue el llamado de Viengsay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, a todos los profesionales de la danza, a quienes convidó a rememorar a la figura que ubicó al país en el mapa de la danza mundial. Igualmente, Rosario Cárdenas, Premio Nacional de Danza 2013, con el lanzamiento de un video en el que bailaba desde el balcón de su casa en cuarentena, felicitaba a todos los bailarines del mundo y a los amantes de esa manifestación artística. Asimismo, el reconocido bailarín cubano Carlos Acosta compartió, a modo de celebración por la importante fecha, la premier de Alone I Together, un cortometraje creado por el cineasta Dan Lowenstein, para el Birmingham Royal Ballet, compañía que dirige actualmente.



Wil Campa propone nuevo disco que estará disponible próximamente en plataformas digitales



“Zapato Nuevo” es el nombre del disco más reciente de Wil Campa, director de la orquesta La Gran Unión, que estará disponible en las plataformas digitales de distribución a partir del 15 de mayo próximo, bajo el amparo discográfico del sello cubano EGREM. El nuevo álbum incluye doce composiciones y la producción estuvo a cargo del talentoso Roniel Alfonso, muy conocido por sus extraordinarios arreglos, sobre todo, de música salsa. Por estos días, el intérprete del éxito “Que me quiten lo bailao” promociona con fuerza una rumba de su autoría que se titula “Pinta, pintor”, junto al grupo Osaín del Monte.



Convocan en Camagüey Premio Bustos Domecq



La Asociación Hermanos Saíz, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, y la Editorial Ácana, convocan al Premio Bustos Domecq, 2020, con el objetivo de estimular y promover la literatura escrita por los jóvenes autores cubanos. El concurso este año se convoca en el género cuento, y pueden participar los escritores residentes en el país menores de 36 años, miembros o no de la Asociación Hermanos Saíz. Las bases de la convocatoria precisan que se admitirán obras escritas por dos autores, aunque deben ser inéditas y noestar pendiente del fallo de otro concurso, ni en proceso de publicación. El resultado se hará público durante la próxima edición de la Cruzada Literaria, que cada año se realiza en el mes de agosto en Camagüey.



Irrfan Khan, el actor indio de "La Vida de Pi", muere de cáncer a los 54 años



Irrfan Khan, un actor indio que aportó versatilidad y estilo en películas exitosas y que tuvo papeles en filmes de Hollywood como “La vida de Pi” y “The Namesake”, murió este miércoles a los 54 años. Su muerte, luego de una prolongada batalla contra el cáncer, fue confirmada por su portavoz, que dijo que Khan estuvo rodeado por su familia. Deja a su esposa y a sus dos hijos. Khan fue uno de los primeros actores indios en dejar una marca consistente en el cine occidental, siguiendo los pasos de pioneros como Saeed Jaffrey, Roshan Seth y Om Puri. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias. “La muerte de Irrfan Khan es una pérdida para el mundo del cine y el teatro. Será recordado por sus interpretaciones versátiles en diferentes medios”, dijo Modi en un tuit.



Reconocen papel de los trabajadores de la Cultura en lucha contra la COVID-19



Nereyda López Labrada, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, reconoció hoy el trabajo realizado por sus afiliados en la lucha contra la COVID-19 en Cuba. La líder sindical destacó el papel de los artistas en las redes sociales y en las plataformas comunicativas, y señaló que ese sector tiene que ver con el trabajo político-ideológico, con los valores y la espiritualidad. Reconoció el trabajo del Instituto Cubano de Radio y Televisión y del Ministerio de Cultura, que fueron de los primeros que se prepararon para todo lo relacionado con la COVID-19 y con el Primero de Mayo. También elogió a los artistas y artesanos que han donado de manera altruista nasobucos (mascarillas sanitarias) para el personal de la salud, y afirmó que actualmente en Pinar del Río un grupo de ellos remoza el hospital pediátrico.



El David, Dante y Brunelleschi "hablan" a una Florencia desierta por el virus



Las centenarias esculturas del David o Dante ven por primera vez su Florencia natal completamente desierta a causa de la pandemia, y en un vídeo las han hecho "hablar" para loar la belleza de esta ciudad única y lanzar un mensaje de esperanza. El montaje de vídeo, patrocinado por el ayuntamiento florentino entre otras instituciones, se titula A los humanos, desde Florencia, y enseguida se ha difundido por las redes sociales a pocos días de su lanzamiento. La idea del estudio "Riprese Firenze" era narrar la ciudad vacía a través de la nostalgia que provocan las estatuas, solas en las plazas, calles y puentes de la capital toscana por la ausencia de turistas y vecinos. El director del vídeo, Matteo Gazzarri, explica que su intención era "construir una historia para emocionar" y acercar la ciudad a todo el mundo en estos momentos de pandemia.



