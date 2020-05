Un día para nuestro son

Un da para nuestro son

Quiso el destino que un 8 de mayo nacieran dos grandes exponentes de la música cubana, Miguel Matamoros y Miguelito Cuní, para legarnos una importante obra que atesoramos para siempre como parte inseparable de nuestra cultura nacional. El renombrado músico Adalberto Álvarez, conocido como el Caballero del Son, anunció que se trabaja por oficializar esta fecha como Día del Son y aboga para que se incluya este género en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo cual es evaluado actualmente por la UNESCO. A esta iniciativa se suman numerosos músicos, entre ellos, Manolito Simonet, Elito Revé y Enrique Álvarez. Desde España, la Asociación Cultural Benny Moré, hizo pública una convocatoria a tono con los tiempos de pandemia: que a las 8 de la noche todos bailáramos en casa.



Patricio Amaro dedica canción a nuestros médicos y otros héroes anónimos



Son tiempos de amor, de estar junto a la familia, de asumir con responsabilidad la misión de quedarnos en casa, expresó Patricio Amaro, quien acaba de dedicar el videoclip De pie frente al camino a los médicos y otros héroes anónimos que nos devuelven la esperanza. Dirigido por Charles Medina, el audiovisual está disponible en YouTube y lleva el título del disco producido por el sello Colibrí, de la autoría de Patricio Amaro. Anteriormente, el músico había compartido con Alain Pérez la primera transmisión en coordinación con más de 150 páginas de Facebook, a través del Ministerio de Cultura.



Desde Villa Clara, artistas contra la COVID-19



A partir del venidero martes 12 de mayo, autores villaclareños protagonizarán el proyecto Gente con pico fino, que busca promover la obra de narradores y cronistas en tiempos de pandemia, cuando se han visto imposibilitados de realizar sus actividades públicas habituales. Auspiciada por la UNEAC en el territorio, el centro Provincial del Libro y la Literatura y la Dirección Provincial de Cultura, la iniciativa cuenta con el apoyo de la emisora local CMHW, plataforma escogida para visibilizar la voz de los escritores. Bajo la dirección radial de Gisel Madeleine, el espacio tendrá una duración de diez minutos, será conducido por la escritora Lidia Meriño y saldrá al aire martes y jueves, a las 11 y media de la mañana por las frecuencias 8.40 AM, 93.5 FM y 101.5 FM y en audio real en Internet.



Donan artistas de Holguín medios de apoyo a centros hospitalarios



Un equipo de artistas de la provincia de Holguín, pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales, realizaron una donación de materiales a los pacientes y al personal médico en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, centro de atención a pacientes enfermos o sospechosos de la COVID-19. El donativo consistió en carritos confeccionados por los creadores de esta entidad para trasladar los alimentos de pacientes ingresados y que resultan medios útiles e insuficientes actualmente en el centro médico. También se incluyó un donativo de mobiliario para la sala de familiares de pacientes graves, que contribuirá al bienestar del personal que allí se encuentra laborando. Los artistas, además, manifestaron su disposición de apoyar en otras tareas, pues aseguran que la lucha contra la COVID-19 se logra con el aporte de todos, y también con el distanciamiento social.



Es inaugurada virtualmente exposición fotográfica de artista visual holguinera Aneli Pupo



Tiranía de la tradición, exposición fotográfica de la artista visual holguinera Aneli Pupo, fue inaugurada desde la página en Facebook de las Romerías de Mayo y en los perfiles de las redes sociales de la AHS, como parte del Festival Mundial de las Juventudes Artísticas. Con un aproximado de diez piezas que fueron reveladas desde una galería virtual diseñada en 3D, la artista propone la censura a la violencia doméstica, particularmente enfocada en la maternidad como el precepto antiguo que ha encasillado a la mujer en el papel de mamá-pareja-guardiana. Tiranía de la tradición cuestiona, desde la fotografía en blanco y negro, los estándares provenientes de una sociedad marcada por la inequidad de género, tomando perspectivas modificadas para desarrollar escenas presentes en la vida cotidiana.



Trazan el primer retrato genómico de las civilizaciones andinas precolombinas



Hasta ahora, todos los grandes estudios genómicos importantes se han centrado en las poblaciones de Eurasia, pero ahora un equipo internacional de científicos publica, por primera vez, el mayor retrato genético de las antiguas civilizaciones andinas precolombinas, un trabajo que dibuja la historia de estas poblaciones desde hace 9000 años hasta la llegada de los españoles. Los resultados del estudio, publicados en la revista científica Cell, muestran diferencias genéticas entre grupos de regiones cercanas, mezcla de poblaciones dentro y fuera de los Andes, y una sorprendente continuidad genética en algunas de las civilizaciones antiguas más conocidas de la región, famosas por su agitación cultural y carácter cosmopolita. Ahora, gracias a este nuevo estudio, es posible ver cómo la estructura genética de los Andes evolucionó con el tiempo. En este estudio multidisciplinar han participado investigadores de muchos países, entre ellos Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Perú y Reino Unido.



Silvio Rodríguez presentará nuevo disco en junio



El próximo 12 de junio se presentará, en las principales plataformas digitales, el disco "Para la espera" del trovador Silvio Rodríguez. Previo al lanzamiento del álbum se adelantarán 4 singles del disco. “Para la espera” incluye algunas de las canciones que ha compuesto el trovador en los últimos años. En todos los casos son primeras versiones, realizadas poco tiempo después de haberlas compuesto. Sólo tres de los temas que se incluyen en el fonograma fueron divulgados anteriormente: “Jugábamos a Dios” para los créditos del filme “Afinidades” –dirigido POR Jorge Perugorría y Vladimir Cruz–, “Viene la cosa”, interpretada en múltiples conciertos en barrios de La Habana y “Noche sin fin y mar”, dedicada a Eduardo Aute. Los 10 temas restantes son inéditos.



Bob Dylan publicará este junio nuevo disco



El cantante y compositor Bob Dylan anunció que el próximo 19 de junio publicará un nuevo disco, Rough and Rowdy Ways, que será su primer álbum con canciones inéditas desde Tempest, en 2012. Dylan aprovechó la noticia para desvelar un nuevo tema con aroma de blues titulado False Prophet, que es el tercer tema nuevo que presenta Dylan en el último mes y medio y llega después de Murder Most Foul, una canción de casi 17 minutos que repasaba gran parte de la historia de EE.UU. en el siglo XX. El ganador del premio Nobel de Literatura tiene prevista una gira este verano por diferentes recintos de Estados Unidos. Sin embargo, la celebración de estos conciertos está entre grandes interrogantes, y muy probablemente deban cancelarse finalmente debido a las normas de confinamiento y de prohibición de eventos multitudinarios que se han decretado en el país para intentar frenar el avance del coronavirus.



