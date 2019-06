Un encuentro para pensar la Comunicación desde lo cotidiano

Un encuentro para pensar la Comunicacin desde lo cotidiano







Bajo el lema “Por una Comunicación más ética, profesional y comprometida”, el VI Festival Internacional de Comunicación Social desarrollará sus debates del 25 al 27 de junio en el Palacio de las Convenciones de La Habana.



Con la participación de más de 800 delegados cubanos y extranjeros, el encuentro propiciará el intercambio en torno a la Comunicación interna, de bien público, así como la publicidad y las normativas jurídicas para los procesos comunicativos en espacios digitales.



Según Rosa María Pérez Gutiérrez, Presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), las temáticas en general estarán conectadas con el interés ciudadano.



“Los temas que se van a presentar en el evento están relacionados directamente con la población. La Comunicación para que sea inclusiva y participativa debe estar cerca y alcance de todos. No debe estar alejada de la cotidianidad”, aseguró Rosa María Pérez durante unas declaraciones.



Organizado por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, el evento dedicará un espacio particular al análisis de la relación entre Comunicación y Seguridad Vial.



“La Seguridad Vial ha sido uno de los temas que más ha concentrado, recientemente, el esfuerzo Asociación Cubana de Comunicadores Sociales a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Desde la Comunicación podemos ayudar a prevenir accidentes”, acotó Pérez Gutiérrez.



Concebido como un espacio para la actualización de conocimientos relacionados con la Comunicación Social como disciplina, el evento teórico también abordará temáticas como el desarrollo del Turismo en Cuba.



“El desarrollo del Turismo en el país encierra en sí mismo procesos propios de las Relaciones Públicas, ya que la industria, además de ser un proceso de naturaleza productiva, contiene rasgos del campo psicosocial-comunicativo”, señaló la Presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en el país.



El rol de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) en un contexto donde aparecen constantemente las llamadas fake news en torno a la realidad del país, también será uno de los puntos del encuentro.



“En el marco de sus 25 años de creada, Etecsa tiene un espacio en el festival para explicar cómo desde la Comunicación puede llegar a los más diversos usuarios no solo para esclarecer, sino también para elevar la capacidad estratégica de los cubanos para no dejarse llevar por noticias falsas”, puntualizó Pérez Gutiérrez.



Con la participación de profesionales de Brasil, España, Chile, Argentina, entre otras naciones, el encuentro celebrará los 28 años de la Asociación de Comunicadores Sociales.



