Un festival para el murciélago en Matanzas: arte y ciencia (+Fotos)





Matanzas, Cuba.- Un inusual y a la vez llamativo certamen tomará por sede a esta provincia del occidente cubano a partir del próximo jueves, puesto que el proyecto CUBABAT, desarrollará el III Festival del Murciélago, un momento de reflexión y argumentación en favor de la conservación delos quirópteros y sus hábitats.





Yoel Monzón espeleólogo y director del proyecto comentó que la Isla posee poco más de 30 mil cavernas que además de sus bellezas naturales atesoran una significativa población de 26 especies vivientes de estos mamíferos alados, siete de ellas endémicas y con el rasgo llamativo de que la región posee la segunda más pequeña del orbe, el llamado murciélago mariposa –Nyctiellus lepidus- con un peso de apenas dos a tres gramos.



Interrogado sobre el alcance del evento, Monzón detalló que no solo agrupa a estudiosos del tema, puesto que entre la población infantil y jóvenes se incentiva una conciencia real sobre los cuidados e importancia de estos mamíferos a partir de círculos de interés, observación de sus poblaciones y argumentación de su importancia como parte de la educación ambiental.



Organizado por el proyecto CUBABAT, de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, la empresa Flora y Fauna, las Sociedades Espeleológicas de Cuba y la de Zoología y del Centro de Servicios Ambientales del CITMA; el evento ofrecerá a partir del próximo jueves una interesante agenda de trabajo en la que se recoge muestras fotográficas y multimedia, además de la participación de niños en concursos sobre el tema.



Pero tendremos más –señala Yoel Monzón- puesto que desarrollaremos un taller científico con expertos en el tema a fin de profundizar y puntualizar la estrategia para la conservación de los murciélagos en Cuba y presentar las proyecciones de trabajo, algo que luego pondremos en nuestra página oficial en internet: www.proyectocubabat.com







Igualmente destinaremos un día a la observación y descubrimiento para no pocos de los participantes de la forma de vida de los murciélagos en el área protegida laguna de Maya, en la que también abordaremos la importancia de las llamadas cuevas de calor y revelaremos las ultimas pesquisas de estos ecosistemas para el conocimiento de la ciencia cubana y de la región caribeña.



En resumidas cuentas, con carácter más realista y de utilidad innegablemente superior al que sobre el tema ofrece el séptimo arte; los matanceros apuestan por alargar y proteger la vida del murciélago, un ser con una capacidad inmensa de proteger a muchas ciudades en su necesario equilibrio biológico y no solo a... ciudad Gótica, como algunos insisten en afirmar.





Del Autor