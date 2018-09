Un gol en contra del Bloqueo (+Audio)





La Habana-. La selección nacional de Balonmano de Cuba no tiene la posibilidad de utilizar la pega para tener un mejor agarre de los balones, material que es muy costoso y que se utiliza en las competencias internacionales.



Este, es tan solo uno de los ejemplos que demuestra que nuestros deportistas salen a la cancha en desventaja, en comparación con sus rivales. El Comisionado Nacional de la disciplina Franklin Guevara, resaltó que el tema del bloqueo afecta fundamentalmente el desarrollo de este deporte en la base.



“La limitación de recurso está en todo, desde una instalación deportiva que no puede contar con los implementos necesarios, hasta el calzado, la vestimenta, los medios auxiliares. Ya no contamos con un juego de pesas adecuado, tampoco con obstáculos para desarrollar los diferentes planteamientos técnicos”.





Guevara manifestó que cada balón “MOLTEN” puede rondar los 40 dólares y que nuestros atletas, en la mayoría de los casos, no reciben en metálico los premios individuales. “Una pelota está en el orden de los 25 hasta los 45 USD, en dependencia de la marca. Las MOLTEN que son las que se utilizan internacionalmente son bastante costosas. Muchas veces nuestros deportistas no pueden cobrar los premios individuales, que aunque no ha sucedido en el presente clico olímpico, si ha sido algo que nos ha golpeado”, dijo el máximo directivo del Balonmano en Cuba.



En los eventos internacionales los jugadores para mejorar el agarre del balón utilizan una pega, aditamento muy costoso, al cual Cuba se le hace difícil acceder. “Cada pote está en el orden de los 35 EUROS, hacemos grandes esfuerzos por adquirir este material tan necesario para el desarrollo de los partidos con la mayor calidad posible en los certámenes internacionales”, señaló Guevara.





A pesar de las limitaciones, los técnicos en la base, buscan alternativas para que el Balonmano siga dándole alegrías al movimiento deportivo cubano. “Nuestros técnicos en la base hacen mucho. Cogen ponches y cosen los balones, entrenan en canchas de cemento y así poco a poco vamos manteniendo los resultados del deporte”.



