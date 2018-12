Un hermoso caché



Foto: Lucía Sanz

Cuando en el ya lejano año 1966 La Habana fue sede de la XVII Olimpiada Mundial de Ajedrez, nuestra Administración postal puso en circulación una atractiva emisión integrada por seis sellos y una hoja bloque.



Diseñada por Guillermo Menéndez, uno de los más sobresalientes y prolíficos creadores cubanos de todos los tiempos en el difícil arte de las estampillas, captó y supo llevar a cada pieza, con recursos minimalistas, la esencia del juego ciencia, ese en el que brilló por derecho propio José Raúl Capablanca Graupera.



Como es usual, cada emisión va acompañada de los sobres de primer día. Se trata de sobres ilustrados con un diseño especial alusivo en el que se colocan los sellos de una emisión los que se cancelan o matasellan con un matasello o cuño especial con la fecha del primer día de circulación. Internacionalmente son conocidos como F.D.C. (First Day Cover) o F.D.O.I. (First Day Of Issue, es decir, Primer día de emisión).



Pues bien en el caso de la emisión que nos ocupa estos sobres son realmente sugerentes pues cuentan además de las consabidas estampillas con un hermoso caché que reproduce junto a un tablero de ajedrez la partida Capablanca-Lasker efectuada en Berlín, Alemania, en mayo de 1914.







Además, se acompaña de una viñeta que pone de manifiesto la victoria del rey blanco sobre el negro de una manera simpática y explícita. Una excelente solución que atrae a coleccionistas y amantes del deporte de las 64 casillas muestra del talento de los diseñadores criollos.



Caché es un término de origen francés, que en filatelia (y en español) se utiliza en el sentido de estampación conmemorativa. Corresponde a un diseño estampado en un sobre o tarjeta mediante un cuño metálico o timbre de goma y que lleva inscripciones y/o ilustraciones. Describe o conmemora algún evento, como el aniversario de una institución, el homenaje a un personaje célebre, el primer día de emisión de un sello, algún primer vuelo, una exposición filatélica, etc.



Los cachets son eminentemente conmemorativos, y pueden ser producidos tanto por las autoridades postales como por particulares (instituciones culturales, clubes y sociedades filatélicas, etc.).

