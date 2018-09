Un héroe, 20 años después





Llegué a él por casualidad. El I Encuentro Internacional sobre Economía Latinoamericana y del Caribe nos unió a Ramón Labañino y a mí en el mismo escenario, a él como economista, y a mí como periodista en el cumplimiento de mi labor.



Lo mejor de todo es que el encuentro ocurrió, accidentalmente también, el mismo día en que se cumplían 20 años de su injusta encarcelación, junto a Gerardo, Antonio, Fernando y René en prisiones norteamericanas.



Debía preguntarle sobre el evento que sesionaba -y lo hice-, pero después fue imposible evitar interesarme en sus recuerdos sobre aquella, la que fue la más triste etapa de su vida.



¿Le gusta a Ramón Labañino que le pregunten sobre esta triste etapa de su vida?



“Me gusta porque al final fue un revés que se convirtió en victoria. No me gusta porque comenzó con un encarcelamiento, y nadie quiere estar preso en su vida, pero a lo largo de los años nos enseñó el poder enorme que tiene el amor de nuestro pueblo, de la solidaridad.



“Cuando uno defiende una causa justa, y la siente desde el alma, y tú sabes que siempre has hecho el bien, que has protegido tu pueblo en contra de daños, y de lo que se te acusa es de salvar vidas de seres humanos inocentes, te fortaleces como ser humano.



“En este aniversario celebramos a Fidel, porque merece el éxito rotundo de que los cinco hayamos vuelto, gracias a su campaña por nuestra liberación que traspasó las fronteras cubanas para adentrarse en los corazones de millones de hermanos de otras latitudes”.



En medio de tanta soledad, ¿en qué pensaba?



“En la familia indiscutiblemente, en el dolor de no poder estar al lado de mis hijas y mi esposa, en la posibilidad de no volver a verlas porque podía morir. Para morir en una cárcel solo hace falta una hora.



“Pero cubano al fin, buscaba la manera de no pensar en mi condena. La capacidad que tenemos nosotros de reírnos hasta de nuestras desgracias y la jocosidad nos ayudó a sobrevivir.



“Existe la fe cristiana, pero nosotros teníamos además la fe en nuestro pueblo, en la Revolución, y en Fidel, que al igual que rescató del mar a aquel hombre que venía en el yate Granma, nos rescató a nosotros”.



¿Tenían ustedes conocimiento en la cárcel de lo que estaba sucediendo en Cuba y en otras partes del mundo para su liberación?



“Sí, a través de la Embajada nos mandaban muchos reportes de todo lo que estaba pasando. Gracias a eso resistimos tantos años de injusta encarcelación. Ese era un aliciente que nos devolvía el optimismo en momentos de desesperación”.



Y cuando llegaron los problemas de salud de Ramón…



“Me sentí triste por mi familia, porque yo no quería preocuparla más de lo que ya lo estaba. Además, para qué darle más cargas si de todas formas no se podía hacer nada.



“Yo siempre decía que estaba bien, de hecho lo estaba. Era un sencillo problema en la rodilla. ¿Cuántas personas no tienen un problema en la rodilla?

¿Cuántos no andan en sillas de ruedas y son útiles a la sociedad? ¿Por qué me iba yo a sentir derrotado por eso?



“Siempre me propuse cuidarme y recuperarme, pero bajo ninguna circunstancia aceptaría operarme en Estados Unidos. Siempre dije que en caso de que ese proceso sucediera solo me lo haría en Cuba, bajo mi bandera, mi palma real, y con la protección de los médicos cubanos.



“La prisión es un lugar terrible. A propósito de mi experiencia allí estoy escribiendo un diario con la Editorial Capitán San Luis, que seguramente saldrá publicado para el mes de octubre”.



El momento de la noticia que regresaba a Cuba, ¿cómo fue?



“Uf, lo más grande. Imagínate, después de tantos años ya tú te pones en estado de negación y la esperanza va perdiendo fuerza.



“Eran las 7:00 am y yo estaba en la celda. Llega el oficial y me dice que ponga mis cosas en el locker y que lo siguiera. Yo pensé al principio que era una cita médica, y de pronto me encadenan con mucha intriga.



“Recuerdo que un guardia le dice al otro: Este es un caso raro porque llamaron desde la Casa Blanca a las 6:30 am, y dijeron que a este hombre había que ponerlo en el aeropuerto más cercano lo más pronto posible.



“Ahí me entró una emoción indescriptible, porque esas palabras rápidamente me sonaron a Cuba. Eso fue el 15 de diciembre. Al día siguiente vi a Gerardo y a Tony, y ya el 17 estábamos en la Patria. Pero hasta el último minuto tuve el temor de que se arrepintieran, de esa gente se podía esperar cualquier cosa.



“Cuando aterrizó el avión nos percatamos de que hubo un momento de tensión porque los marchas nos rodearon durante diez o 15 minutos como para no dejarnos bajar. Después supimos que todo había sido porque el personal que nos esperaba en Cuba le dijo a la parte norteamericana que hasta que los tres cubanos no estuvieran aquí, el avión que transportaría a Alan Groos no saldría.



“Sin ser chovinista, eso solo lo hacemos los cubanos, y ese gesto me llenó de orgullo porque yo pienso que esta Revolución es grande”.



Dos décadas después de su injusta encarcelación, ahora libre y en su tierra, Ramón Labañino no titubea cuando le preguntan si volvería a repetir la historia. Y yo lo miro, y lo veo como el Abdala de José Martí, quien a su madre prohibió negarle el deber de defender su patria, aun arriesgando la vida.

Del Autor