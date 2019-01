Un país que apoya y apuesta por la continuidad (+Audio)

El próximo 24 de febrero el pueblo cubano, en pleno ejercicio de soberanía, decidirá sobre uno de los temas más importantes para el país: la aprobación en referendo popular de la nueva Constitución.



Es un ejercicio de democracia plena, que da continuidad a la aprobación de la Asamblea Nacional de la Carta Magna después de la consulta popular, cuando todo el pueblo pudo participar en los debates que nutrieron este texto, que fue modificado en un 60 % con las opiniones vertidas en más de 133 000 reuniones a lo largo y ancho de la geografía nacional.





Para llevar a efecto el referendo se emplean boletas en las que se expresa, clara y concretamente, la cuestión que se consulta al cuerpo electoral.



Los ciudadanos con derecho al voto, podrán votar en Referendo para respaldar la nueva Carta Magna cubana, una constitución moderna que ha nacido como fruto de un histórico ejercicio de construcción colectiva.



Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, aclaró que según establecen los Artículos 137, de la Carta Magna vigente, y 166 de la Ley Electoral, para que aquella entre en vigor, tiene que ser consultada con el pueblo y esa es la razón por la cual hay que someterla a referendo, pero, recalcó, ya es una constitución nueva.



El Artículo 137 de la Constitución de 1976, vigente hasta el 24 de febrero, precisa que:



Esta Constitución sólo puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes. Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.







En tanto el artículo 166 de la Ley no. 72 Ley Electoral, indica que:



Para llevar a efecto el referendo se emplean boletas en las que se expresa clara y concretamente, la cuestión que se consulta al cuerpo electoral. Si se le somete más de una se numeran consecutivamente, separándose unas de las otras por medio de líneas horizontales que se extienden de un extremo a otro de la boleta.



De acuerdo con Acosta, se han estudiado preguntas que se han hecho frente a procesos constituyentes, por ejemplo, cuando se llevó a referendo la Constitución de 1976, cuando solo había normas establecidas a partir de la comisión encargada del Referendo, y otras en el mundo, sobre todo en el área latinoamericana y no hay una receta única, por lo tanto, la que se hará al pueblo será: ¿Ratifica o no esta constitución aprobada?







Hasta el 24 de febrero, lo más importante es que los ciudadanos cubanos estudien el nuevo texto constitucional, de manera que puedan participar activamente en el Referendo.



La Constitución que se propone incluye aproximadamente 760 cambios, entre adiciones y eliminaciones de artículos, frases, palabras, y otros, con respecto al Proyecto que fue sometido a consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018.



