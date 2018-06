Un Parlamento que cambia todo lo que tiene que ser cambiado

Una intensa jornada de trabajo tuvieron este lunes las diputadas y los diputados de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en la primera sesión extraordinaria de esta IX Legislatura.



Luego de la constitución de este nuevo Parlamento, fue el estreno de las Comisiones Permanentes de trabajo, una estructura a la cual mucho le debe la ciudadanía cubana, aunque no siempre lo hayamos sabido hacer evidente.



En particular me agradó ese clima de novedad, camaradería y autoreconocimiento que predominaba entre sus integrantes, quienes en muchos casos cumplen por primera vez con esta función de representación de su electorado ante el máximo órgano de gobierno del país.



Fue verdaderamente notable hallar una composición muy sugerente y enriquecedora en estas comisiones. A la de Asuntos Económicos, por ejemplo, se incorporaron 23 nuevos diputados de un total de 40 que la integrarán en este IX Legislatura.



En esa muy diversa composición comparten escaños desde un trabajador por cuenta propia, hasta empresarios, especialistas de organismos económicos, dirigentes de organizaciones profesionales y de masas, y funcionarios de gobiernos locales, entre otros.



Sin dudas esta es una de las fortalezas de nuestra ANPP, que también busca de forma constante perfeccionar sus métodos de trabajo, pues no basta con que esas personas electas para diputadas y diputados tengan la sensibilidad y la preparación técnica o política, hay que seguir mejorando los modos de relacionarse entre sí, con los organismos y con la ciudadanía.



Legislar es la función principal de cualquier Parlamento, y el nuestro debe hacerlo más, con mayor profesionalización en algunas de sus funciones o momentos importantes.



Un buen ejemplo lo pudimos apreciar en estos días en la información ofrecida sobre la comisión que tendrá como mandato presentar el anteproyecto para la reforma constitucional, cuando el General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien la preside, explicó que entre las personas que la integran habrá quien tendrá que dedicarse a tiempo completo a esa importante tarea.







En los análisis de las comisiones permanentes sobre los resultados en la anterior legislatura, emergió la gran cantidad de problemas y asuntos que se han discutido y fiscalizado desde su seno. Cada vez será más crucial que toda esa labor se conozca, reconozca y divulgue durante todo el año, y no solo cuando se convoca a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Parlamento.



La labor de comunicación social que en los últimos tiempos impulsa la Asamblea Nacional es un buen referente de los nuevos tiempos que corren en materia de vínculo entre las instituciones y la ciudadanía por las diversas y novedosas vías que se abren con las nuevas tecnologías.



Ello debe implicar más no solamente a las estructuras y dirigentes principales, sino a cada diputada y diputado, así como a las direcciones de sus comisiones permanentes y los grupos temporales que se crean para el análisis y supervisión de determinados temas.



Por el momento, vimos mucha motivación y ganas de hacer en este nuevo Parlamento y sus integrantes. Las misiones que tienen por delante no son pocas, y ninguna va a resultar sencilla. Con ese espíritu de esta primera sesión extraordinaria, habrá que enfrentar los cinco años de una legislatura a la cual le corresponderá liderar importantes transformaciones y debates populares.



Habrá que conseguirlo, en fin, con la fructífera combinación de ese entusiasmo de quienes comienzan, mezclado con la certera experiencia de quienes continúan. La responsabilidad es de elegidos y de electores, y cada cubana o cubano debe sentir su implicación con esa idea de Fidel de cambiar todo lo que deba ser cambiado, para continuar nuestros pasos hacia esa utopía martiana de una sociedad con todos y para el bien de todos.



