Un parque, sin asiento para la burocracia

Matanzas, Cuba. - No es menos cierto que un denso silencio, miradas furtivas y hasta sonrisas un tanto nerviosas, desató entre los directivos de la universidad Camilo Cienfuegos la invitación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “vamos a ver el parque, porque los matanceros se han adelantado a lo que persigue la nación”.



“La suerte está echada”, fue la expresión que alcanzamos a interpretar entre algunos de los asistentes, cuando el mandatario se hizo acompañar por los “gestores” de la iniciativa y a grandes zancadas se adentró en el nuevo local que acoge a poco más de media docena de empresas en lo que se traduce como uno de los proyectos más ambiciosos del matancero y que en honor a la verdad, estuvo sumido durante meses, en medio de “prudencial silencio”.





Como el local no alcanzaba para “tanta gente”, aguardamos no sin cierta ansiedad ante el lobby del Parque Científico Tecnológico de Matanzas, donde al decir de algunos: “se escriben programas de computación para cambiar la vida”.



Quizás, transcurrieron los minutos más largos y expectantes en la vida de la rectora, la Doctora Leyda Finalé; como también para Diego Castilla, director comercial de la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa, XETID, a quienes correspondió explicar el alcance del propósito.

Finalmente, las dudas se disiparon cuando sonriente; el presidente pide una foto colectiva, muestra de aprobación.



Recuperados en parte de la “evaluación presidencial”, conocimos que “ el parque” incluye una infraestructura de apoyo con edificaciones y servicios de gestión para una veintena de empresas y otras instituciones que, en sinergia al trabajo de la academia, de las demandas del gobierno del territorio y el sector empresarial, propone novedosas soluciones integrales.



Lógicamente, éstas se consolidan en el entorno de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para mejorar la calidad de vida y la participación del pueblo, desde aristas diversas como el medio ambiente y los servicios.



En los días subsiguientes, vendría el sitio: www.matanceros.org.cu, que se integrará al Portal Bienestar, como primer paso hacia el gobierno electrónico que en Matanzas ya exhibe una “sala situacional” que facilita en tiempo real conocer detalles del acontecer.



Son muchas las aspiraciones de este nuevo centro que durante el año facturará casi cuatro millones de pesos, pero cierto, lo trascendente; es que los matanceros exhiben la primicia de constituir un parque donde no hay asiento para la burocracia.

Escuche detalles en el siguiente reporte:



