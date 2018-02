Un presupuesto para todos (+Audio)





El Presupuesto del Estado para el presente año 2018 proyecta captar 57 mil 200 Millones de pesos provenientes del sector Empresarial, de las Unidades Presupuestadas y de las Formas de Gestión, no Estatal, así se conoció en Conferencia de Prensa ofrecidas por funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios, este jueves con la prensa especializada.



La Viceministra Meisi Bolaños Weis precisó que los niveles previstos a recaudar en el sector Empresarial están en el entorno del 80 por ciento a partir de la producción, comercialización de bienes y en la prestación de los servicios. Apuntó que se garantizarán las demandas financieras para mantener los servicios sociales de la población y en la esfera productiva, así como los gastos ocasionados al Huracán Irma, fundamentalmente en el programa de viviendas.



El Gobierno cubano aprobó bonificaciones para el precio de los materiales y otros bienes de consumo al 50 por ciento para los damnificados. También otorgó y continuará entregando subsidios para la compra de materiales de la construcción a personas con escasos recursos financieros y necesitados de realizar acciones constructivas.



Los gastos corrientes de la actividad presupuestada para el 2018 tendrán en la cultura y el deporte el 5 por ciento, la Educación el 21 por ciento, la Salud Pública el 27 por ciento, la Seguridad Social el 17 por ciento, la Administración Pública y la Defensa, el 19 por ciento.



Las tasas, los impuestos y las contribuciones garantizan el 75 por ciento de esa recaudación planificada para el año 2018. Para que se tenga una idea, los gastos de educación garantizarán que todos los niños y jóvenes estudien en los niveles de enseñanza Preescolar, Primaria y Media, respaldando una matrícula total de 774 mil 650 estudiantes.



Con esos aportes de recursos financieros se garantizan los gastos del presupuesto del Estado, los cuales se enmarcan en más de 68 mil millones de pesos, donde hay un respaldo a toda la actividad presupuestada para dar continuidad a la prestación de los servicios básicos de la población que lo reciben de forma gratuita.



La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un respaldo en más de 38 mil millones de pesos al sostenimiento de los servicios que hoy son conquistas por casi 60 años de nuestra Revolución. El 48 por ciento lo concentra la Salud Pública, la Educación y la Asistencia Social.







El uso racional le corresponde a directivos y trabajadores, lo enfatizó así la Viceministra de Finanzas y Precios Meisi Bolaños Weis, todos los meses debe evaluarse cuanto puedo hacer con ese presupuesto que se me asignó y que tiene una materialización determinante en los municipios y en las provincias. La racionalidad debe estar aparejada a la calidad, a ese gasto, al servicio que voy a prestar, también implica dar prioridades a lo más necesario.



La Viceministra Meisi Bolaños Weis confirmó que en la Ley del Sistema Tributario está a tono con los Lineamientos del VI y VII Congreso del Partido además se incorporó un tributo novedoso que es la Contribución Territorial para el Desarrollo Local.



La funcionaria reconoció que la Contribución Territorial no es un impuesto, sino un aporte que hacen todos los establecimientos, entidades, Empresas Nacionales, provinciales y las Cooperativas del sector Agropecuario y no Agropecuarias al municipio para que ese financiamiento puede dedicarse a proyectos sociales que generen más ingresos al municipio, que dinamicen la vida económica, como se han reparado Bibliotecas, Cines, Mini- Industrias, además de crear fuentes de empleos revierten los problemas existentes y planteamientos envejecidos.



La Contribución Territorial requiere de un control y monitoreo en su uso para que la población note su impacto, es una nueva fuente de ingreso que le permite tener a cada municipio mayor capacidad de gasto y a su vez respaldar proyectos vinculados al desarrollo económico.



La Viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios Meisi Bolaños aseguró que en el 2018 es el sexto año de la aplicación de la Ley del Sistema Tributario lo que ha permitido aplicar 23 tributos, la mayoría de ellos con carácter general y otros con una implementación gradual, como es el Impuesto por la ociosidad de la tierras que comienza en el segundo semestre del presente año, en las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos.



Destacó entre los fundamentales Impuesto, las Utilidades del Sistema Empresarial, por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, Ingresos Personales, la Contribución tanto general como especial que aportan los trabajadores a la Seguridad Social, el Impuesto sobre las ventas tanto mayoristas como minoristas, el Transporte Terrestre, sobre la transmisión de Bienes y Herencias, entre otros.



Todavía quedan dos impuestos por aplicar: Propiedad o Posesión sobre la Viviendas o Solares Yermos y el Impuesto sobre la propiedad o tenencia de tierras, estos se implementarán cuando existan la capacidad económica de la población y aspectos organizativos en cuanto a los registros y su control.



