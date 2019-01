Un registro de electores con total transparencia



Fotos: Vladimir Molina.



Con rigor, seriedad, apego a la ley y total transparencia, quedaron listos los registros electorales que a partir de este lunes 14 de enero son publicados en todo el país de cara al Referendo Constitucional que se realizará el próximo 24 de febrero.



Estos listados de electores podrán ser consultados por la población hasta el 30 de enero.



En conferencia de prensa, el Coronel Mario Méndez Mayedo, Jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería precisó que los ciudadanos deben corroborar sus datos personales y en caso de necesidad, proceder a subsanarlos, modificarlos o actualizarlos en las oficinas de trámites, a través del número telefónico 188-08 ; y también por primera vez fue habilitado el correo electrónico registroelectoralcuba@rem.cu.







Al responder una pregunta de Radio Rebelde referida a la autenticidad y validez de los procesos electorales en Cuba, el Coronel Méndez aseguró que “la transparencia y veracidad del registro electoral, en su carácter público, permanente y de oficio constituye una fortaleza de la Revolución Cubana”.



Subrayó que “Cuba tiene un registro con características propias, y es importante que es un registro de electores, no de votantes”.



En ese sentido, puntualizó que “es un registro donde el Estado garantiza con total transparencia que estén todos los ciudadanos con derecho a votar, mayores de 16 años”.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.





“Damos las facilidades para votar y tienen que estar todas las personas plenamente identificadas, no puede haber voto doble ni triple”, acotó el Coronel Méndez.



Insistió en que “este ingrediente de que el Estado asegura que ahí estén todas las personas con derecho al voto y que adopta múltiples variantes organizativas para asegurarlo, es para lograr que no quede ni un cubano con derecho al voto fuera de esas listas, y eso es una fortaleza”.







En Cuba la inscripción en el registro de electores es de oficio para todos los ciudadanos cubanos que hayan cumplido los 16 años de edad y residan permanentemente en el país por un período no menor de dos años antes de las elecciones. Se exceptúan los inhabilitados judicialmente por causa de delito y los incapacitados mentales.



En el país existe un Sistema Electoral Automatizado que garantiza la actualización permanente de la información de electores. Esos datos se nutren de los movimientos migratorios, las defunciones, la población penal, las sentencias de los tribunales, los registros civiles y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), teniendo en cuenta que un 14 por ciento de la población con derecho al voto no lo ejerce en el lugar donde reside.



Los listados de electores de cara al referendo del 24 de febrero deben incluir a más de ocho millones de cubanos, convocados para ratificar la Carta Magna aprobada el 22 de diciembre por la Asamblea Nacional del Poder Popular.



Escuche la propuesta radial:

