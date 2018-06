Un santuario para los años (+Audio y Fotos)





La Habana, Cuba.- Alicia Arsenia Blanco Hernández tiene 80 años. Es repentista de vocación. Dice que la improvisación es un arte que nace de la espontaneidad. Pero el mejor tesoro que conserva Alicia es su felicidad y las mismas ganas de vivir que tenía hace seis décadas atrás.



Ella, junto a 51 abuelitos más, disfruta todos los días de las bondades que brinda la Casa de Abuelos sita en la calle 11 entre Paseo y A, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución.



“Ay, esto es una alegría niña, una alegría”, exclama agradecida. Dice que allí ha vuelto a ser niña otra vez, a presumir como en sus mejores tiempos de juventud, a tener amigos y una familia que se preocupa por ella.





El juego del dominó es uno de los entretenimientos de los abuelos. Fotos: Carlos Serpa Maceira.





En la Casa de Abuelos está constituido un taller de manualidades.



Hay quienes oyen hablar de las Casas de Abuelos y los Hogares de Ancianos y se imaginan un depósito para personas arrugadas, decepcionadas de la vida, tristes por el pasar de los años, sin proyectos para el futuro, o mejor dicho, sin futuro.



Sin embargo, quienes frecuentan las proximidades de esta institución perciben, incluso desde lejos, la alegría, el espíritu juvenil. En ocasiones llegan a confundirlo con un Círculo Infantil.



Pero detrás de cada sonrisa de sus huéspedes siempre está el excelente trabajo de quienes velan por su cuidado, porque la comida sea a la hora precisa y en proporciones adecuadas, porque siempre haya algo para hacer, porque no falten los ejercicios para la mente y para el cuerpo.



Y no es porque lo diga Lilian Garbey, la trabajadora social. Lo aseguran los propios abuelos, que la lloran cuando no la ven, o cuando tiene que salir por una alguna urgencia; que le dedican poemas y canciones, y le regalan flores.



Por si fuera poco, al salir, cuando estás a punto de decir adiós, uno de ellos te interrumpe para exigir que en el trabajo periodístico no se puede dejar de decir que esa casa es también de Fidel, y te recuerdan “Es la única, ¡la única! Casa de Abuelos fundada por el Comandante”.



Creada el cinco de enero de 1987, esta institución es un santuario para los años.



