Un velorio diferente





Dedicar un momento para intercambiar con diferentes generaciones siempre resulta muy provechoso pues nos permite conocer distintas costumbres de familias, de regiones, aun en el mismo país. Como bien decía el importante etnólogo y antropólogo, Fernando Ortiz: “Cuba es un ajiaco”. Tengo que reconocer que un tema me llamó la atención en gran manera mientras escuchaba el otro día cuentos de mis vecinas, cada uno antecedido con la frase: “Tú te acuerdas…”



En un momento, alguien alzó la voz y dijo: “Te acuerdas de los velorios de promesas”. Sorprendida por ese tema presté mucha atención a la explicación que darían, pero algo despertaba más mi curiosidad. En cada rostro de los presentes existía una mirada de alegría. Sin duda, la muerte es una acontecimiento trágico en muchas personas, y los velorios son bastante solemnes. ¿Qué era lo que sucedía en esos velorios que causaba tanta risa?



Pues como toda cubana me di a la tarea de investigar el tema y saciar mi curiosidad. Según me explicaron hace algunos años, algunos campesinos hacían promesas a Dios por algún familiar enfermo o alguna situación similar. En caso de que se cumpliese el pedido, ellos prometían una cantidad X de velas para hacer un velorio de promesa.







Durante toda la noche las velas se iban encendiendo de manera progresiva, según la cantidad prometida. Todos los amigos y vecinos estaban siempre invitados a celebrar junto a la familia. El chocolate caliente y los dulces caseros eran uno de los principales protagonistas de la fiesta.



Algo que caracterizaba este tipo de velorio alegre eran los juegos típicos de cada lugar, entre los que se destacaban el de “la chanquleta”, el de “la prenda”. Pero la creatividad para animar la velada dependía del castigo que tenía que cumplir el perdedor de cada juego. Alguien muy notable era el cuentero, ese hombre o mujer que narraba historias que causaban temor a la luz de las velas, o simplemente hacía reír a muchos por espacio de varios minutos.



Con el tiempo algunas personas se hacían conocidas por los buenos velorios que se hacían en sus casas. Además, cuando se pregonaban por los pueblos hay velorio en casa de “fulana”, los guajiros preguntaban ¿cuántas velas prometió? Si la cifra era alta, entonces se animaban a ir, porque sin duda iba a ser una noche larga y bien divertida.



Cuando se apagaba la última vela, el velorio terminaba. La felicidad por el bien obtenido en la familia, y el de poder compartir esos momentos, hacían de esos velorios, un momento inolvidable.

