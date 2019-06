Un viejo tema de Paul Anka: Pon tu cabeza en mi hombro

Algún día averiguaré el motivo que me explique el por qué, en momentos difíciles de la música extranjera en Cuba, la EGREM se apareció con un disco de fama mundial: Los Quince de Paul Anka y el álbum se metió yo diría en todas las casas de la Isla.



La edición que se hizo fue inmensa y no podía faltar en ninguna fiesta. Estaba en el sitio o alguien lo llevaba. Varios lo compramos para regalarlo a la novia de turno. El chiste de que todos nos parábamos cuando comenzaba ya es viejo, pero es legendario que casi se convirtió en un himno nacional.



Del álbum hay varios temas para el recuerdo, pero estoy absolutamente convencido que uno de los más importantes es Put your head on my shoulder (Pon tu cabeza en mi hombro).

Bueno todo lo anterior es la excusa para dar con mi tema quizás más insistente: las versiones. Lo que hoy es una sorpresa hasta para mí.



Me parece extraño que esta versión de Karina no haya llegado hasta nosotros en los días felices de la gallega en Cuba. Cerramos enero con ella y allí volvimos a destacar el inmenso nivel de popularidad que en cuba alcanzó. No sabíamos lo bella que era, pero sus temas fáciles y pegajosos enseguida gustaron.





Algo hubo para que desplazara a Nino Bravo de cualquier cosa, pero la industria musical es así.

