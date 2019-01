Una Constitución, para cambiar todo lo que debemos cambiar (+Audio)

Este 24 de febrero el pueblo cubano, en pleno ejercicio de soberanía, decidirá sobre uno de los temas más importantes para el país: la aprobación en referendo popular de la nueva Constitución.



El Artículo 162 de la Ley Electoral dispone que “por medio del referendo que convoca la Asamblea Nacional del Poder Popular, los ciudadanos con derecho electoral expresan si ratifican o no los proyectos de leyes de Reforma Constitucional”, para que puedan entrar en vigor.





Para llevar a efecto el referendo se emplean boletas en las que se expresa, clara y concretamente, la cuestión que se consulta al cuerpo electoral. En el caso de la consulta del 24 de febrero, la pregunta será:



¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?



Y se dispondrá en la boleta de dos espacios: uno para el Sí y otro para el No, de acuerdo con lo establecido en la ley.



Más de siete millones de cubanos han participado directamente hasta el momento en el proceso de consulta del Anteproyecto de Constitución en diferentes espacios como centros laborales, comunidades, misiones diplomáticas y colaboraciones en otros países, además de que se han tenido en cuenta las opiniones de los residentes en el exterior.



Al actual texto constitucional se incorporan dos ideas fundamentales sobre el Partido Comunista de Cuba que no estaban en recogidos en la constitución aún vigente.



Primero su carácter democrático, y segundo, que es un Partido del pueblo de Cuba, no de élites ni de minorías, y que tiene un reconocimiento social en la historia de la Revolución Cubana, elementos fundamentales para entender el papel del Partido dentro del sistema político cubano.







Referente al Estado Socialista de Derecho, principio que se propone desde el primer Artículo, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, señaló que el mismo tiene que ver con el papel de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico, el imperio de la ley, con la sujeción de cada uno de los Órganos del Estado y de sus funcionarios, que están sujetos al cumplimiento de la legalidad y en primer lugar, de la Constitución.



Otras novedades son los cambios importantes en el régimen económico, donde hay un reconocimiento a las distintas formas de propiedad, y en la estructura del Estado, la manera en que debe operar el Estado Socialista de cara al futuro.



Los cambios introducidos en el diseño económico, derivados de los acuerdos del VI y VII Congresos del Partido, viabilizaron la existencia de esa forma de propiedad en el país, que rebasa lo que se le ha llamado como trabajo por cuenta propia, al posibilitarse la contratación de mano de obra.



El proyecto acota la prohibición de la concentración de la propiedad en manos de personas naturales o jurídicas no estatales, con el objetivo de preservar “los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social”.



Polémica ha resultado la variación del concepto de matrimonio abandonándose la actual concepción de que se establece entre un hombre y una mujer.



Se optó por asumir el reto del nuevo concepto, a sabiendas de que su inclusión podía generar discrepancias atendiendo a razones culturales, prejuicios y visiones estereotipadas que no se transforman de un día para otro.







Si la Constitución proclama el reconocimiento con amplitud del derecho de igualdad por qué debe limitar que personas con diferente orientación sexual puedan alcanzar el matrimonio.



Las posiciones frente a esa regulación pasan por los que prefieren mantener el concepto de la actual Constitución; los que favorecen la redacción del proyecto; quienes aceptan el reconocimiento civil de las parejas de hecho y no el matrimonio; otros que están de acuerdo pero limitan el derecho a la adopción y, por último, algunos abogan por el concepto de “dos o más personas”.



En el nuevo texto se precisan los valores humanistas, de justicia social y de respeto a la dignidad humana que caracterizan nuestro socialismo.

Al decir de Homero Acosta:



“No basta solo con la Constitución. Se requiere de una actualización del ordenamiento jurídico y para ello de mayor intensidad legislativa”.



(Haciendo Radio)

