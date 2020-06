🎧 Una familia detrás del teléfono

🎧 Una familia detrs del telfono

Ni los pies hinchados, ni las ojeras, ni el cansancio, ni la preocupación por los adolescentes que deja en casa le impiden a Guadalupe Álvarez responder con amabilidad cada una de las preguntas que le hacen a través del teléfono. Esa es su misión desde el 13 de abril junto a otros 34 profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, quienes se encargan de evacuar las dudas, sugerencias e insatisfacciones de la población cubana a través de las seis líneas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) durante la etapa de pandemia.

“El día 13 de abril nos reunieron y empezamos aquí la tarea de este Puesto de Dirección del MINSAP, donde estamos un grupo de 35 profesores de la Universidad de Ciencias Médicas divididos en cinco equipos, y estamos haciendo guardias de 12 horas cada 48 horas, de día y de noche, atendiendo todas las llamadas de la población, haciendo al final un resumen de todos los planteamientos por organismos y por provincias, para enviarlo al MINSAP al concluir el turno, donde son procesados”.



Cuenta la doctora que en los primeros días se recibían entre 300 y 400 llamadas por turno, cifra que poco a poco ha ido disminuyendo con el avance del país en el enfrentamiento a la COVID-19.

“Los planteamientos están relacionados con el tratamiento de la enfermedad, dudas sobre los Centros de Aislamiento y las gotas homeopáticas, aunque también hemos recepcionado demandas para el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) sobre los medios de protección, y otras dirigidas al resto de los organismos”.

Junto a la doctora Guadalupe comparten el turno Caridad Vega, Pedro Gutiérrez, Cecilia Jorges, Julién Hernández y Adalberto Aportela.

Saberse útil todavía para la formación de los recursos humanos en la Enfermería ha llevado a Caridad Vega a renunciar a su jubilación, y siete años después de haber cumplido la vida laboral establecida por la ley en Cuba, se desempeña como Jefa del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas Julio Trigo López, función que deja en pausa hasta tanto el país solucione completamente la situación epidemiológica generada por la COVID-19.

“La empatía en el equipo es magnífica. Todos nos llevamos muy bien, por eso venimos al turno de trabajo con alegría y disposición, e intercambiamos los criterios y las opiniones que llegan de la población, para poder transmitir la postura más aclaratoria y específica”.



Las esclarecedoras conferencias de prensa a cargo del Doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del MINSAP sobre el comportamiento en el país y en el mundo de la COVID-19, y la cultura que ha ganado el pueblo cubano respecto al mismo tema, entre otros factores, han propiciado que al Puesto de Dirección del MINSAP, radicado en el Viceministerio de Epidemiología, lleguen cada vez menos llamadas con preocupaciones o dudas.

Sin embargo, por esta vía aún se recepcionan cada 12 horas entre 100 y 150 quejas, solicitudes de trámites, sugerencias, y hasta felicitaciones a los profesionales de la Salud. Son las personas de la tercera edad los usuarios más frecuentes.

Julién Hernández es el más joven de este equipo. Es Licenciado en Educación en la especialidad de Química, y trabaja en la Facultad de Enfermería “Lidia Doce” en el municipio capitalino de Diez de Octubre. En una retrospectiva por sus 15 años de trabajo afirma que la de ahora es la mayor responsabilidad que le ha tocado asumir, y el reto principal recae en ser pacientes con los que están al otro lado del teléfono, no perder la ternura y transmitir calma.

“El otro día me llamó una señora a las seis de la mañana, y estuvimos conversando alrededor de media hora. Ella me pidió disculpas por el tiempo que me había ocupado, pero yo le respondí que mi deber era escucharla".

“Después de darles el saludo, les preguntamos a qué provincia y municipio pertenecen, y cuál es su queja, inquietud, sugerencia o felicitación. Así, sin interrumpirlos, tomamos nota para luego hacer un resumen general que se le hace llegar al MINSAP”.



A la experiencia de Julién se suman las de Pedro Gutiérrez y Cecilia Jorges, quienes se sienten útiles y satisfechos al servir al pueblo cubano como tramitadores, consultores y hasta como psicólogos.

En el Puesto de Dirección del MINSAP también se reciben las preguntas hechas por usuarios de las redes sociales. Algunas de ellas, junto a las recepcionadas por vía telefónica, son las que llegan hasta el Doctor Francisco Durán García y se responden públicamente en las Conferencias de Prensa. He ahí la respuesta a que el ya famoso y mediático epidemiólogo comparta el reconocimiento y agradecimiento del pueblo cubano con ese grupo numeroso de personas que día y noche brindan confianza a quienes buscan respuestas, ayuda o consuelo.

