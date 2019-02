Una literatura pensada para niños

La obra del joven escritor holguinero Rubén Rodríguez es una de las propuestas de la XXVIII edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Autor de novelas para niños como Mimundo, el también periodista cubano afirma que la literatura infantil puede atrapar el interés de cualquier lector sin importar su edad.



"Muchas veces tengo el vicio periodístico de pensar en el público para el cual destino mis textos, pero siempre dejando varios niveles de lectura para que cada quien encuentre una parte dentro de la historia. Eso sí, no se puede problematizar demasiado el producto artístico, porque cuando complejizas una obra para niños puedes perder a tu destinario principal", aseguró el escritor holguinero a Radio Rebelde.



Conocido por su labor como periodista en el seminario Ahora, Rubén Rodríguez asegura que la literatura y el periodismo pueden ir juntos a la hora de concebir una novela o un cuento.



"El buen periodismo enriquecido con determinados recursos estilísticos puede ser tan valioso como una obra de ficción. En mi caso, el oficio como periodista me ha ayudado en mi formación literaria, ya que me ha enseñado gramática, redacción, síntesis, sintaxis. Además, gracias al periodismo perdemos el miedo al papel o la pantalla en blanco", afirmó el autor de Peligrosos prados verdes con vaquitas blanquinegras.



Merecedor, en la presente Feria del Libro, del Premio Alejo Carpentier en la categoría de Cuento, Rubén Rodríguez recomienda a los lectores su novela para niños El Garrancho de Garabulla.



"El Garrancho de Garabulla es la reedición de mi segunda novela para niños. Un libro profusamente ilustrado e impreso en policromía, el cual tiene el añadido de ser un libro para colorear. Tiene como punto característico más allá de la fantasía, el humor", destacó Rodríguez.



Dentro de la obra de Rubén Rodríguez destacan también el cuaderno de cuentos Eros del espejo (Ediciones Holguín 2001) y la novela Majá no pare caballo (Ediciones Holguín 2003).



Con más de 400 novedades literarias, la XXVIII Feria Internacional del Libro de La Habana acoge a la República Argelina Democrática y Popular como país invitado de honor.



Dedicado al escritor e intelectual cubano Eduardo Heras León, el encuentro literario desarrolla su programa central en la Fortaleza San Carlos de La Cabaña.

