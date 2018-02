Una mirada a los Premios Oscar (+Video y Fotos)





La Habana, Cuba- De nuevo se acerca la esperada ceremonia de los Premios Oscar.



“La forma del agua”, de Guillermo del Toro, entró en la competencia con trece nominaciones. A mí me recuerda a aquel “El Hombre anfibio” que vimos allá por los años sesenta del pasado siglo en una producción soviética. Las eficaces Sally Hawkins y Octavia Spencer optan por los lauros de mejor actriz y mejor actriz de reparto. Junto a Richard Jenkins como mejor actor de reparto.



Gary Oldman me impresionó enormemente interpretando al estadista Winston Churchill de la cinta “El instante más oscuro”.



Nuevamente Meryl Street amenaza, esta vez con su nominación número veintiuno en estas lides, dirigida por Steven Spielberg con ¨Los archivos del Pentágono¨. Le hace frente la genial Frances McDorman, que en 1996 mereció la estatuilla por ¨Fargo¨, ahora está nominada protagonizando ¨Tres anuncios en las afueras¨.



En nuestro pasado festival de Cine de La Habana, pudimos ver ¨Una mujer fantástica¨ , de Chile, ¨De Scuare¨ (Suecia), ¨Sin amor¨, (Rusia) y ¨El insulto¨, nominadas para la categoría de mejor película de habla no inglesa, junto a ¨En cuerpo y alma¨, de Hungría. Yo voto por ¨El insulto¨, sin menospreciar a las demás.







¨Coco¨, ¨Loving Vincent¨, ¨Ferdinand¨, ¨El bebé jefe¨ y The Breadwinner¨ se suman a la carrera por el Oscar 2018 como mejores largometrajes animados. ¨Loving Vincent¨, sencillamente roba el aliento.



Reclamo un instante para ¨Victoria y Abdul¨, que ocupa una nominación a mejor vestuario con bellísima historia de amistad. La gran Judy Dench fue olvidada a la hora de repartir lugares.



El 4 de marzo sabremos los resultados.



Vea el tráiler de “La forma del agua”:

