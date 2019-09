Una nueva tormenta castiga las Bahamas y podría convertirse en un huracán

Una nueva tormenta castiga las Bahamas y podra convertirse en un huracn

El martes era solo una perturbación tropical, se encontraba al norte de la República Dominicana, y el Centro Nacional de Huracanes le otorgaba una posibilidad entre tres de ganar fuerza como depresión. Se esperaba que dejara lluvias fuertes en las Bahamas (castigadas ya duramente por el huracán Dorian) y en Florida, pasando luego al Golfo de México donde podría fortalecerse (las aguas cálidas alimentan huracanes; por ello el cambio climático está provocando tormentas cada vez más potentes y destructivas). Este jueves se le ha otorgado un 80% de posibilidades de convertirse en depresión o tormenta tropical, y advierte de que podría iniciar sus alertas de ciclón hoy mismo. Se dirige hacia Florida a entre cinco y 10 millas por hora, a través de las Bahamas, con fuertes vientos y lluvias que afectarán a las zonas devastadas por Dorian (hay hasta 2.000 personas aún desparecidas). Para este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA, en inglés) ha predecido una actividad ligeramente por encima de la media, con entre 10 y 17 tormentas tropicales, entre ellas 5 y 9 huracanes, y de ellos entre 2 y 4 de categoría superior (con vientos de más de 111 millas por hora). La actividad hasta ahora ha sido normal, con siete tormentas, y entre ellas dos huracanes y uno, Dorian, de categoría superior (llego a tener vientos de 150 millas por hora).



Fallo de Corte Suprema podría ser una “sentencia de muerte” para migrantes que piden asilo



El dictamen emitido el miércoles por la Corte Suprema de Estados Unidos, que autoriza temporalmente la implementación de una nueva regla de asilo en la frontera con México, fue condenada por Amnistía Internacional (AI). El fallo (7-2) permite al gobierno de Donald Trump negar asilos a migrantes que cruzan por un tercer país y no hayan solicitado la protección en este antes de hacerlo en Estados Unidos. “La prohibición de asilo que ha confirmado la Corte Suprema podría ser una sentencia de muerte para las personas que buscan seguridad y protección”, dijo Charanya Krishnaswami, directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional. “La prohibición de asilo se basa en una ideología de odio y xenofobia y no puede sostenerse”, agregó. Krishnaswami indicó que "toda persona tiene derecho a buscar seguridad: este es un momento que demostrará ser infame, cuando el país le dio la espalda a los que solía recibir y decidió ignorar a estas personas". El grupo de derechos humanos denunció que los juicios se celebrarán en secreto. El gobierno de Trump ha dicho que no permitirá el ingreso de observadores independientes a estos procesos.



Extraen 119 bolsas con restos humanos de una fosa clandestina en México



Las autoridades del estado de Jalisco, al oeste de México, informaron este miércoles el hallazgo total de 119 bolsas con restos humanos desmembrados al concluir la excavación de una fosa clandestina hallada a principios de septiembre en el municipio de Zapopan. Desde el 3 de septiembre pasado, cuando fueron extraídas tres bolsas con restos humanos, los peritos desplegaron un operativo de excavación a más de 10 metros de profundidad que ha sido finalizado este día, señalaron fuentes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Una denuncia ciudadana permitió llegar al enterramiento localizado en un pozo cercano a la colonia La Primavera, ubicada en el Bosque del mismo nombre en Zapopan, uno de los municipios conurbados a Guadalajara, capital de Jalisco. El número de cuerpos en las 119 bolsas aún no ha podido ser determinado pues los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están imposibilitados para abrirlas mientras no puedan analizarlas de manera conjunta. El coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez dijo a medios de comunicación que de manera extraoficial se habrían contabilizado ya al menos siete cadáveres completos, 13 incompletos, dos cabezas aisladas, además de dos troncos y otras extremidades. El Servicio Médico Forense será el que corrobore la información en los próximos días, explicó. En lo que va del año se han encontrado 15 fosas clandestinas en diferentes tipos del estado con al menos 107 cadáveres, según datos oficiales. El estado es uno de los sitios con más presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y es considerado por las autoridades mexicanas como la mayor organización criminal del país.



Ganadores y perdedores del tercer debate presidencial demócrata



Los 10 principales aspirantes presidenciales demócratas participaron al mismo tiempo en un debate por primera vez en la carrera rumbo a las elecciones de 2020, intercambiando golpes y haciendo fuertes contrastes en temas como la atención médica y la reforma de la justicia penal. Los primeros 30 minutos de este debate, generalmente el periodo con la audiencia más alta, fueron los mejores momentos de Biden en toda su campaña hasta la fecha. No tropezó como lo había hecho en debates anteriores. El reconocimiento total de Obama por parte de Biden también fue inteligente, ya que Obama sigue siendo una figura muy popular en el Partido Demócrata. Los partidarios del excongresista de Texas, Beto O’Rourke, han estado esperando durante meses la actitud que mostró en este último debate: “Diablos, sí, tomaremos tu AR-15”, prometió O’Rourke cuando el tema se centró en el control de armas y los recientes tiroteos masivos en Texas. El ex alcalde de San Antonio, Julián Castro, tenía un plan claro para este debate: ir tras Biden y venderse como el verdadero heredero del legado de Obama. Desafortunadamente, fue demasiado duro con Biden en el tema de la edad con su frase y el ataque terminó haciendo que Biden pareciera digno de empatía. La senadora Elizabeth Warren simplemente no estuvo realmente involucrada en el debate, lo cual es extraño dado que es vista ampliamente como el principal desafío de Biden en este momento. Durante una parte de la primera hora del debate, Warren desapareció. Parte de eso tiene que ver con que no recibió preguntas de los moderadores. Cuando recibió preguntas, Warren fue sólida, particularmente cuando habló de los maestros y de su propia narrativa personal. En cuanto a economía, este fue un debate muy largo. Y es sabido que, en una elección tras otra, los votantes señalan que el estado de la economía (y cómo se sienten personalmente al respecto) tiene un gran impacto en su voto. Lo que hace que el hecho de que la economía no fuera objeto de una sola pregunta durante todo ese tiempo sea de llamar la atención.



Señala Unión Europea retos del proceso de paz en Colombia



La Unión Europea (UE) subrayó hoy que la situación de los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales es uno de los desafíos clave del proceso de paz en Colombia. No cabe duda de que la implementación del Acuerdo de Paz es el único camino a seguir, expresó ante los medios de prensa la alta representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, tras reunirse en la sede de la Cancillería local con el presidente Iván Duque. El proceso de paz sigue siendo el núcleo del compromiso de la Unión en este país, tanto en términos políticos, en particular a través del trabajo de mi enviado especial, Eamon Gilmore, como financieramente a través del Fondo Europeo para la Paz de Colombia, apuntó. Durante una declaración junto a Duque, Mogherini precisó que, en total, el apoyo de la UE al proceso de paz asciende a 645 millones de euros, incluyendo el préstamo del Banco Europeo de Inversión. La situación de los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales es uno de los desafíos clave y un motivo de profunda preocupación, afirmó la alta funcionaria en momentos en que en este país se suceden asesinatos de esas personas. La gran mayoría de los antiguos miembros de las (otrora) FARC-EP siguen comprometidos con el acuerdo. Por su parte, Duque agradeció a Mogherini el papel de la UE en lo que su Gobierno llama la construcción de la agenda de paz con legalidad “para que las personas que genuinamente están comprometidas con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición avancen exitosamente en el proceso de reincorporación”. Asimismo, se refirió a retos que “hemos reconocidos y que hemos venido enfrentando”, que tienen que ver con lo que fue la expansión de los cultivos de uso ilícito en los últimos años. Detrás de esa expansión hay una criminalidad organizada que quiere amenazar distintas regiones del país. Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar esa criminalidad organizada, aseveró.



Al-Qaeda amenaza a EEUU tras abandonar las negociaciones de paz



El pasado lunes Donald Trump dio por finalizadas las negociaciones de paz con los talibanes para poner fin al conflicto en Afganistán, tras un reciente atentado de los insurgentes en el que murió un soldado norteamericano. El pasado 11 de septiembre, día en el que se cumplieron 18 años del atentado a las Torres Gemelas, los talibanes lanzaron una fuerte amenaza contra Washington por esa decisión. "Teníamos dos formas de terminar con la ocupación en Afganistán: una era la yihad y los combates, y la otra conversaciones y negociaciones (…) Si Trump quiere detener las conversaciones, entonces tomaremos el primer camino y pronto lo lamentarán", aseguró Zabihullah Mujahid, portavoz talibán, según consigna la cadena CBS. Los acercamientos entre las partes se enfriaron en los últimos días. El domingo, Trump canceló una reunión secreta que iba a mantener con líderes talibanes. Este miércoles, el mandatario prometió intensificar los combates contra los talibanes en Afganistán. "En los últimos cuatro días hemos golpeado a nuestro enemigo más fuertemente de lo que jamás lo habíamos hecho, y eso continuará", sostuvo durante una ceremonia en el Pentágono, donde se estrelló uno de los cuatro aviones desviados por los yihadistas de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001. Refiriéndose al bombardeo de Kabul que acabó con la vida de un soldado estadounidense la semana pasada y que provocó la cancelación de las "conversaciones de paz" organizadas en secreto, Trump estimó que los talibanes querían mostrar su fuerza, pero que realmente habían demostrado su "debilidad".



