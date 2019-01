Una pantera para cierto gran compositor

Pocas veces, lo confieso, me he acercado a la vida de los músicos para cine. Pero hoy les entregaré al norteamericano Henry Mancini.



Nominado al Oscar en 17 ocasiones y autor de temas que no queremos olvidar, como “La pantera Rosa” y Moon River”, este último para la pequeñísima voz de la entonces joven Audrey Hepburn en “Desayuno con diamantes” (1962), ya sería suficiente para respetar a este insigne compositor.



Nació en 1924 y falleció con 70 años de edad, dejando tras de sí otros logros como 20 premios Granmy y un Globo de Oro. Todo esto sin contar que tuvo la enorme responsabilidad de dirigir en vivo la orquesta que acompaña la entrega de la estatuilla dorada.



En total fueron 3 los Oscar que ganó Mancini: “Desayuno con diamantes”, “Días de vino y rosas” (1963) y “Víctor Victoria” (1982).





Formó parte de la prestigiosa orquesta de Glenn Miller al terminar la Segunda Guerra Mundial, como pianista y arreglista.



Su primer trabajo solitario en el cine fue nada menos que para Orson Welles con el clásico “Sed de mal”, de 1958.



Blake Edwards admiraba su trabajo y lo contrató en 1963 para componer la música de “La pantera Rosa”, que paradójicamente no le dio el Oscar, pero sí una nominación.



En 1967 Audrey Hepburn interpretó una mujer invidente que debe enfrentar unos asesinos en “Sola en la oscuridad”, donde nuevamente disfrutó la música de Mancini, pero esa vez no cantó.





Con Víctor Victoria” acompañó el desempeño de Julie Andrews como travesti.



Para “Días de vino y Rosas” compuso la canción central y Jack Lemmon obtuvo una nominación.



Entre 1953 y 1994 (porque nunca dejó de trabajar) Mancini hizo historia en la música para el Séptimo Arte.

Del Autor