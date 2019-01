Una quena andina en el Jazz Plaza (+Fotos y Video)



Fotos: Alejandro Rojas Espinosa

No había visto nunca a Rodrigo Sosa y la Quenística en acción. Ahora lamento no haberlo hecho antes.



Rodrigo es un artista que juega con la quena, o ella con él, no me queda muy claro. Lo cierto es que durante su presentación única en el Festival Jazz Plaza 2019, la tarde del 16 de enero supuso un viaje desde la sala Covarrubias del Teatro Nacional por todos los rincones de los andes y de Cuba.





El concierto, para los que escuchamos la quena por primera vez, y más que la quena la Quenística, nos descubrió las sonoridades de un instrumento folklórico andino de viento que, a la vez que viajaba por la música cubana y el jazz contemporáneo a las tradiciones de Latinoamérica toda.



El concierto estuvo permeado de una complicidad tremenda, entre la Quenística y los invitados, que hicieron de la noche una experiencia que siempre fue a por más. José Luis Cortés “El Tosco”, y Orlando “Maraca” Valle salieron a escena al llamado de la quena para interpretar el danzón Almendra y más tarde subieron a escena Dayme Arocena y Jorge Luis Lagarza, un dúo de excelencia para tocar Piedra y camino, un homenaje a Atahualpa Yupanqui (cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino considerado el más importante músico de folklore en la nación andina).

Rodrigo es, por su parte, un músico bastante versátil, su presentación es una suerte de performance donde luces, ropa, movimientos y ambiente hacen que la música suene desde adentro. Y no pensemos por un momento que ya el músico no es cubano, luego de diez años se ha permeado de todos los ritmos y, ¡Qué nadie se meta con Rodrigo!, es una prueba más que fehaciente, este primer latin jazz compuesto para la quena, una obra de Alejandro Falcón híbrida entre lo contemporáneo y lo tradicional, lo cubano y lo universal.

