Unesco generaliza folletos de Cuba sobre educación y Covid-19

Unesco generaliza folletos de Cuba sobre educacin y Covid-19

La Unesco puso a disposición de sus Estados miembros cuatro folletos publicados en Cuba con iniciativas para enfrentar el impacto de la Covid-19 en la educación. Los materiales incluyen sugerencias metodológicas y propuestas de actividades a desarrollar desde la escuela o en el hogar, así como para el seguimiento, evaluación y sostenibilidad de la estrategia de atención planificada. En su portal digital, la organización de la ONU especializada en temas de educación, ciencia y cultura ubicó los folletos con opciones de descarga, textos que recogen reacciones probables de los escolares en situaciones de desastres y respuestas recomendadas en la sociedad. Asimismo, abordan el papel de las instituciones educativas en contextos como el generado por la pandemia, crisis sanitaria que codujo al cierre de escuelas en casi la totalidad de los países, con más de mil 500 millones de alumnos fuera de las aulas en el planeta, nueve de cada 10.



Artistas cubanos recuerdan a poeta y narradora Dulce María Loynaz



En medio de las limitaciones por la COVID-19, la literatura cubana recordó a la poeta y narradora Dulce María Loynaz, a propósito de un nuevo aniversario de su deceso en La Habana. Loynaz, ganadora del Premio de Literatura Miguel de Cervantes en 1992, es catalogada por la crítica especializada como una de las voces más singulares de las letras cubanas, a las que legó títulos tan importantes como la novela Jardín. La intelectual, primera mujer merecedora de tan importante lauro en Latinoamérica, provino de una familia donde la cultura tuvo un fuerte arraigo, su padre fue el general del Ejercito Libertador, Enrique Loynaz del Castillo, autor del Himno Invasor; su madre, aficionada al canto, y entre sus hermanos también florecieron las letras. El legado de la Loynaz enriquece sobremanera la literatura de Cuba, de la que es una importante exponente del lirismo, la poesía intimista y también de una interesante labor periodística durante las décadas de 1940 y 1950.



Niños realizadores de Gibara se unen desde el audiovisual contra la COVID-19



El proyecto comunitario Voces del audiovisual, integrado por niños del municipio costero de Gibara, en la provincia cubana de Holguín, sobresale entre las iniciativas para contribuir a reducir la expansión del nuevo coronavirus en la oriental ciudad y en todo el país, a través de mensajes de aliento realizados desde las casas con medios alternativos. Una de las vías para que los integrantes de Voces del Audiovisual socializaran su trabajo fue la realización de diversos materiales que, desde la pantalla de los gibareños, trasmiten mensajes de aliento y responsabilidad, como una manera de acompañarlos. Los niños del proyecto, creado el 19 de abril de 2010 en el Festival de Cine Pobre, fundado por el cineasta cubano Humberto Solás, hoy Festival Internacional de Cine de Gibara, han realizado diversas cápsulas a modo de informativos, que difunden esperanzas, consejos sobre qué hacer en casa y medidas higiénico-sanitarias a partir de herramientas alternativas de grabación, transmitidas a través de las redes sociales y el telecentro Gibaravisión. El grupo lo integran 17 niños y adolescentes, siendo protagonistas de sus propias historias y potenciando, además, la no exclusión, el respeto al derecho de cada uno y los espacios que ofrecen en las comunidades para su desenvolvimiento profesional.



Arriba Instituto Cubano del Libro a su cumpleaños 53



El Instituto Cubano del Libro, entidad rectora de la edición, comercialización y promoción de libros y publicaciones seriadas en el país, arriba hoy al aniversario 53 de su fundación con nuevos retos en medio de la situación epidemiológica que se vive frente a la Covid-19. En estos días de aislamiento preventivo como medida imprescindible para detener la propagación del nuevo coronavirus, la institución ha creado iniciativas online para acercar la literatura a la población en cuarentena y celebra sus más de cinco décadas de forma diferente este año. Editoriales como Arte y Literatura y Nuevo Milenio han donado volúmenes de sus inventarios a los centros de aislamiento para que, quienes allí se mantienen, puedan aprovechar esos días a través de la lectura. Los festejos serán desde casa.



Convocan en Haití a concurso de poesía



El ministerio de Cultura y Comunicación de Haití lanzó un concurso de poesía dedicado al confinamiento en tiempos de Covid-19, para alentar a los jóvenes a contar vivencias en medio de la pandemia. El concurso dirigido a menores de 35 años, sin ninguna publicación previa, invita a los creadores a narrar las experiencias de la cuarentena, tanto en francés como en cróele, idioma empleado por la mayoría de la población. Los poetas tienen hasta el siete de junio para presentar sus obras en formato de libro de entre 60 y 100 páginas. A los ganadores de ambos idiomas, se les entregará oficialmente una colección de 500 ejemplares, indicaron las autoridades de cultura.



Museo de Historia en Pinar del Río ofrece recorridos virtuales en 360 grados



En estos tiempos de aislamiento social, conocer sobre el patrimonio de la más occidental de las provincias puede ser una opción en los ratos de ocio para los siguientes días. Para ello, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural diseñó una herramienta que permite una vista virtual en 360 grados al Museo de Historia de esa región. A solo un clic de distancia se muestra textos, imágenes, videos, música y sonidos ordenado de manera lógica e intuitiva, con el propósito de enriquecer la visita a las salas permanentes del museo, donde aparece también información detallada sobre la historia del territorio, la edificación y sus colecciones. Tiempo atrás el Museo de Historia de Pinar del Río tuvo funciones de dispensario, además de ser sede de la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas, así como de los Tribunales Populares, entre otros usos.



Festivales de cine unen fuerzas para muestra en YouTube



Festivales de cine alrededor del mundo están uniendo fuerzas para lanzar “We Are One: A Global Film Festival”, un evento gratuito de 10 días que estará disponible en YouTube. Tribeca Enterprises, la empresa detrás del Festival de Cine de Tribeca, y YouTube, anunciaron el festival en línea el lunes. Otros festivales contribuirán a la programación curada, incluyendo el Festival de Cine de Cannes, el Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine de Venecia y aquellos realizados en Berlín, San Sebastián, Tokio y Nueva York. El festival será a beneficio de la OMS y organizaciones benéficas locales, y alentará a los espectadores a donar para los esfuerzos de alivio por la pandemia del COVID-19. La programación incluirá largometrajes, cortos, documentales, música, comedia y conversaciones. “We Are the One” comenzará el 29 de mayo en YouTube.



