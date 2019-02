Unión Europea dividida ante la intromición en la crisis de Venezuela

Italia no reconoce a Juan Guaidó como el autoproclamado presidente de Venezuela, con lo que el país europeo evidenció la división en el seno de la Unión Europea en relación con la actual crisis política en la nación sudamericana.



El subsecretario italiano de Asuntos Exteriores, Manlio Di Stefano, manifestó a los medios de prensa que Roma está…"totalmente en contra"… de que una nación o grupo de ellas puedan determinar las políticas internas de un tercer Estado.



"Eso se llama principio de no intervención y está consagrado por las Naciones Unidas", y remarcó Di Stefano, quien puntualizó que el mayor interés de Italia hoy es hoy evitar una guerra en Venezuela y que se repita el mismo error que se cometió en Libia y que hoy todos reconocen.



No obstante, dentro del Ejecutivo italiano han surgido posturas discrepantes de la anunciada por Di Stéfano, pues otro vicetitular de Exteriores, el ultraderechista Gugliel-mo Picchi, aseguró que su partido, Liga Norte, considera terminada la presidencia de Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de convocar elecciones en Venezuela.



A su vez, el propio ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Enzo Moavero Milanesi, ya había adelantado el miércoles que su posición coincidía plenamente con la de la Unión Europea, en cuanto a llamar a la pronta celebración de unos comicios presidenciales "libres y transparentes".



Punta de lanza de la oposición venezolana, el Parlamento Europeo ya reconoció al autoproclamado presidente opositor, Juan Guaidó, como nuevo mandatario y urgió a la UE a hacer lo mismo, pese a que esa decisión solo corresponde a los países del bloque de manera individual.



Según fuentes diplomáticas, claramente hay un número de Estados de la UE que tienen reservas y No están dispuestos a reconocer a Guaido como presidente interino.



Mañana vence el plazo que la UE diera a Nicolás Maduro de convocar en ocho días a nuevas elecciones o recomendaría a sus miembros a reconocer a Guaidó, un ultimátum que el presidente legítimo de Venezuela rechazó por injerencista y seguir la línea del golpe de Estado que encabeza Estados Unidos.



Se espera que España, Francia, Reino Unido y Alemania reconozcan a partir del lunes a Guaidó una vez expire mañana el plazo, al igual que Portugal, Polonia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Dinamarca y la República Checa.



En cambio, Italia, Austria, Grecia, Chipre y Eslovaquia se encuentran entre los países que rechazan un reconocimiento explícito a Guaidó, mientras que Luxemburgo ha insistido en la necesidad de sopesar las consecuencias jurídicas de desconocer a Maduro y Suecia ha descartado un reconocimiento expreso al líder opositor, atendiendo al principio de que "se reconocen estados, No personalidades.



Bajo presión para que desconozca a Maduro, la UE adelantó ayer un segundo plazo de 90 días, como parte de una nueva iniciativa para lograr una solución democrática y pacífica a la crisis en Venezuela, por la vía de nuevas elecciones presidenciales en el país sudamericano.



Como parte de ese plan, la UE anunció, además, la articulación de un grupo de contacto internacional, del que formarían parte el mismo bloque como comunidad, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda y el Reino Unido, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia.



El anuncio de la UE coincide con la convocatoria por Uruguay y México a una conferencia de países “neutrales” el próximo jueves en Montevideo para establecer un nuevo mecanismo de diálogo con todas las fuerzas venezolanas a fin de devolver la estabilidad y la paz.



Sin embargo, la línea del dialogo es rechazada por el verdadero ejecutor del golpe de Estado en marcha, Estados Unidos, al que se acusa de impedir a la oposición venezolana cualquier asomo de intento de participar en conversaciones con el gobierno de Maduro, mediadas por la comunidad internacional y aceptadas ya por el mandatario bolivariano.



La arrogancia y el triunfalismo de la Casa Blanca, trasladadas a Guaidó y sus seguidores, dan por sentado que Maduro vive sus últimos días como presidente de Venezuela, y que cualquier diálogo solo prolongará el momento de su caída.



La realidad es que desde que el golpe de Estado fue lanzado con la autoproclamación de Guaidó, el pasado 23 de enero, la asonada No ha tenido éxito, pues las bases del Chavismo siguen respaldando a Maduro, al igual que las fuerzas armadas bolivarianas.



La tensión volverá mañana a las calles, pues el autoproclamado presidente opositor, Juan Guaidó, llamó a sus seguidores a hacer la marcha más grande en la historia de Venezuela y el Continente, supuestamente en respaldo al ultimátum de la Unión Europea a Maduro para que convoque elecciones libres.



La manifestación coincidirá con el mismo día en que los Chavistas festejarán los 20 años de la Revolución Bolivariana, con otra movilización, que buscará ser gigantesca.



Siempre en la línea de Estados Unidos de dirigir a la oposición venezolana e incentivarla hacia el accionar en las calles, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dio por sentado hoy que las manifestaciones de los seguidores de Guaidó serán masivas.



De paso, Bolton advirtió nuevamente que todas las opciones están sobre la mesa, pese a que descartó una intervención militar estadounidense, de forma inmediata.



