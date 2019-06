Unión de Ferrocarriles realizará pruebas de los nuevos coches

Unin de Ferrocarriles realizar pruebas de los nuevos coches

Con el objetivo de verificar los parámetros técnicos, así como los flujos tecnológicos de llegada y salida a las estaciones, entre otros aspectos inherentes al servicio de los nuevos coches de pasajeros recién recibidos, la Unión de Ferrocarriles de Cuba informa que, del 6 al 9 de junio, un tren con formación típica de 12 coches realizará un recorrido por todas las vías y estaciones por donde circularán los nuevos trenes planificados.



Refiere el diario Granma que a bordo del tren viajarán especialistas de distintas disciplinas, incluyendo los representantes del fabricante y de diferentes autoridades, quienes comprobarán los detalles organizativos del servicio.



Como parte del trayecto existirán paradas múltiples en diferentes puntos de la vía que no responden a un itinerario específico, donde se realizarán verificaciones técnicas del funcionamiento.



Los coches aún no están habilitados para prestar servicio a bordo; por ello, durante el trayecto no se ha previsto la comercialización de las capacidades disponibles para la transportación de pasajeros, informa el comunicado.



De igual forma, la Unión de Ferrocarriles de Cuba agradece la cooperación de la población y de las autoridades en los territorios por su apoyo en la realización exitosa de esta prueba.



