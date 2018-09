Universidad de Camagüey en pos de la excelencia (+Audio y Fotos)



Universidad de Camagüey en pos de la excelencia.





Camagüey, Cuba.- La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte, está en condiciones para iniciar el curso escolar 2018/2019, confirmó en la evaluación de los preparativos para el nuevo calendario académico el Vice Ministro de Educación Superior, Oberto Santín Cáceres.



“La Universidad de Camagüey puede hacer un curso escolar superior, tiene mejores condiciones, lo que no quiere decir que no existan dificultades; pero se conocen los problemas, están identificados, y hay que seguir trabajando para resolverlos o avanzar en la solución.



“Hay potencialidades para alcanzar la categoría de Excelencia en el 2019, y esta Universidad no puede trabajar por otro empeño que no sea ese; pero la calidad es de todos los días, nos tiene que caracterizar y marcar el desempeño de todas las actividades”.





Vice Ministro de Educación Superior, Oberto Santín, evalúa condiciones para el inicio del curso escolar.



En el informe presentado por el Rector de la Universidad de Camagüey, Doctor en Ciencias, Santiago Lajes Choy, se significa que “la proyección de matrícula para el próximo período académico supera los doce mil 700 estudiantes, de ellos poco más de cuatro mil en el curso diurno y el resto en las modalidades por encuentro y a distancia, entre los que sobresalen los ingresos a las carreras pedagógicas.



“Disponemos de buena parte de los aseguramientos, los recursos materiales, los medios docentes y las condiciones de vida y de trabajo para estudiantes y profesores, para iniciar un curso en el que las prioridades están en el fortalecimiento de la formación de profesionales competentes y comprometidos con la Revolución; el mejoramiento de la infraestructura de las sedes universitarias; la atención a la Residencia Estudiantil con más de dos mil 200 jóvenes internos; y los programas de inversiones.



Existen aseguramientos para iniciar el curso escolar.



“Para el próximo curso, se garantiza, por diferentes vías, la bibliografía necesaria para las asignaturas, aunque se continuará trabajando en la elaboración de otros textos, manuales, tutoriales y multimedias o materiales en formato digital que recibirán los estudiantes o que pueden descargar desde las plataformas interactivas”.



Desde la Extensión Universitaria, se prevé además, continuar el desarrollo de 93 proyectos extensionistas o de beneficio socio-comunitario, la labor de 72 cátedras honoríficas, entre ellas la del Adulto Mayor; el desarrollo de la actividad física, deportiva y recreativa; y el fortalecimiento y sistematicidad del movimiento de artistas aficionados, a partir de su representatividad en las diferentes manifestaciones.



La extensión universitaria tiene asociados 93 proyectos culturales, deportivos y comunitarios.



Como parte del programa de informatización de la sociedad, en el nuevo curso escolar, se garantizará el acceso a Internet de más de trece mil usuarios; otros mil 600 tienen instalada la conexión en sus viviendas a través de la plataforma reduc.cu, y en la Universidad, están conectados a la red, a través de la wifi, más de seis mil 600 equipos y cuatro mil estudiantes y trabajadores.



La estructura científica en la Universidad de Camagüey dispone de nueve Centros de Estudio, con 14 líneas de investigación y más de 50 grupos de trabajo, para atender los ciento 14 proyectos internacionales, institucionales, con empresas del territorio y asociados a programas nacionales o de desarrollo local.





En la Universidad de Camagüey avanzan las condiciones del programa de informatización de la sociedad.



En correspondencia con tales potencialidades, el Rector Lajes Choy, significó entre los objetivos con prioridad, “perfeccionar la internacionalización de la Universidad con el incremento de la visibilidad de sus principales procesos y el fortalecimiento de las relaciones internacionales”.



En la evaluación de los preparativos y condiciones para iniciar el próximo calendario académico, el miembro del Buró provincial del Partido Comunista de Cuba, (PCC), Julio Velázquez, ratificó que “la Universidad de Camagüey, a cinco años del proceso de integración, es una institución que se consolida y avanza, y cuyo claustro de profesores, los trabajadores y sus colectivos estudiantiles, tienen el compromiso con el PCC, el Gobierno y la sociedad camagüeyana, de asegurar las condiciones en el curso 2018/2019, para alcanzar la categoría de Universidad de Excelencia”.



Julio Velázquez, en primer plano, asegura que la Universidad tiene condiciones para consolidar el trabajo en pos de la excelencia.









