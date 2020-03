Universidades cubanas libres de Covid-19





En la red de centros educativos de la Enseñanza Superior en Cuba no se reportan casos de infección por la Covid-19, así dio a conocer la viceministra del Ministerio de Educación Superior (MES), Alicia Alonso Becerra en una conferencia ofrecida en el Centro Internacional de Prensa (CPI), ubicado en La Habana.



"No tenemos ningún caso confirmado de Covid-19 entre nuestros estudiantes y trabajadores, o sea en la comunidad universitaria no hay presencia del nuevo coronavirus", puntualizó Alonso Becerra.



Con una matrícula de más de 164 mil estudiantes a lo largo de la Isla, la Enseñanza Superior aplica, en cada uno de sus centros, un plan para impedir el contagio por Covid-19 en cada una de las áreas y locales vinculados con la vida estudiantil en el país. Según la viceministra del Ministerio de Educación Superior, una de las principales medidas constituye evitar las aglomeraciones.



"El orden, la limpieza y la realización de actos y conmemoraciones con un grupo reducido de estudiantes constituyen reglas esenciales en nuestros centros. Por ejemplo, algunas universidades han ido aplazando la inauguración de actividades deportivas para evitar las aglomeraciones de estudiantes y trabajadores", señaló Alonso Becerra.



Con 957 estudiantes extranjeros becados, las 22 universidades perteneciente al Ministerio de Educación Superior aconsejan hoy a los educandos y profesores evitar salir de la Isla.



"Nosotros les aconsejamos a estudiantes y profesores que, en estos momentos, no realicen salidas personales del país. Aunque, vale aclarar que no estamos en la época del año de mayor movimiento hacia otras naciones, ya que el periodo más activo es durante el receso escolar o en las vacaciones de fin de curso", acotó la directiva del MES.







Con respecto a la red de Universidades de Ciencias Médicas adscritas al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), más de 28 mil estudiantes realizan pesquisas activas como parte de la prevención del Covid-19 en la Isla. Según el Dr. Jorge González Pérez, Director Nacional de Docencia Médica del MINSAP, la medida responde a la propia esencia del sistema de salud cubano.



"El sistema de salud pública cubano está caracterizado por no sentarse esperar a que aparezca algún enfermo. Desde muy temprano se hace una promoción educativa o diagnóstico para impedir que la enfermedad llegue a nosotros”, aseveró González Pérez.



Con más de un 1 millón de personas atendidas recientemente, la pesquisa activa no implica un riesgo para la salud de los estudiantes cubanos. "La pesquisa no consiste en hacer algún examen físico o contacto con las personas. No es necesario que los estudiantes entren a las viviendas, ya que a una distancia de 1,5 metros le pueden preguntar a los ciudadanos si existe en su núcleo familiar alguien con síntomas de infección respiratoria aguda", apuntó el Director Nacional de Docencia Médica del MINSAP.



Con una presencia en más 150 países, la Covid-19 mantiene en alerta al sistema de vigilancia epidemiológica en Cuba.

