En Audio: Vamos avanzando, pero no podemos confiarnos

La Habana, Cuba- Presidida por Miguel Díaz-Canel, tuvo lugar este lunes la video-conferencia que analiza cada jornada la marcha de la implementación de las medidas de prevención y control contra la COVID-19.



El titular de salud, Doctor José Ángel Portal Miranda, informó que se mantienen abiertos 35 eventos de transmisión local de la enfermedad en 11 provincias.



La Habana, a través de su gobernador, Reinado García Zapata, informó las estrategias de la provincia en la atención y manejo hospitalario de los pacientes sospechosos y confirmados con la enfermedad, y también de acciones que se proponen para fortalecer el aislamiento social.

El país trabaja para continuar disminuyendo el número de personas positivas a la COVID-19, y este lunes se informó del menor número de casos durante los últimos días.



Dirigido al esfuerzo mancomunado, para salvar vidas y hacer efectivas las medidas que se aplican, el presidente Díaz-Canel llamó a la población a no confiarnos y no echar por tierra los avances alcanzados, en particular cuando el próximo domingo celebraremos el Día de las Madres.



Hay que mantener el aislamiento social y debemos convocar a la gente a eso y lo que se vaya a hacer ese día debe ser en la casa, alertaba.







Correspondió al Viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, actualizar el estado de implementación de tres medidas (ya aprobadas), y proponer para su aprobación otro número similar que se pondrían en marcha en los próximos días.



La primera vinculada al pago de una estimulación temporal a los asistentes y operarios que labora en centros hospitalarios para pacientes sospechosos y confirmados con la COVID-19, un total de 31 en el país.



Se trata de mantener una estimulación de doscientos cincuenta pesos mensuales para personas que están sometidas a una dinámica diferente en estos tiempos y se incluirán los trabajadores propios de este sector y a quienes se encuentren igualmente apoyando estas actividades.



Otra medida informada por el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, fue el de la paralización de una parte del transporte estatal que solo podría circular con una autorización aprobada por los Consejos de Defensa Provinciales. La medida entrará en vigor este miércoles y deberá ser controlada por las autoridades y está dirigida a disminuir el número de autos circulando. No aplica ni autos privados ni a otros autos que no tienen la chapa B-azul.





A propósito de esta medida, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, acotó que todo lo que hagamos en este sentido debe estar asegurado. “Estos carros que se paralizan no es decisión del Ministerio de Transporte sino es fruto de la conciliación con todos los ministerios y organismos nacionales”.



Por último, se propuso activar la distribución de envíos por correos a domicilio, en principio a La Habana y después para todo el país, aprovechando el propio transporte que se utiliza para el traslado de los productos de las compras de las tiendas virtuales a través de la plataforma TuEnvio.



En la videoconferencia rindieron cuenta los ministros de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino y de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero. Dos sectores altamente sensibles por lo que representan para la alimentación del pueblo.



La agricultura cubana trabaja en la preparación de la siembra de primavera, en el fortalecimiento de rubros exportables para el país y el perfeccionamiento del vínculo con los productores y sus aportes. Igual trascendencia tiene la alimentaria por lo que tributa a la canasta familiar normada y a la red de tiendas, entre otros.

